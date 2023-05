No juró al cargo. Con la mano derecha en alto, la Biblia sobre la mesa y sin el crucifijo de rigor al frente, Josué Gutiérrez Cóndor solo prometió ejercer “fielmente” el cargo de defensor del Pueblo para el que fue elegido por cinco años como producto de una componenda congresal multipartidaria. El otrora defensor acérrimo de los acusados de lavado de activos Ollanta Humala y Nadine Heredia y del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, inició su gestión con un discurso de tinte populista.

Manifestó su compromiso con la defensa de las libertades, dijo que estas “deben ser irrestrictas cuando se refieren al pensamiento, expresión y libertad de prensa”, pero no perdió la ocasión para acusar a los medios de comunicación de incurrir en “excesos”. “La libertad de prensa es la garantía de la democracia, pero también sus propios estamentos de control y supervisión interna deben trabajar más, porque sí hay que reconocer que hay excesos, hay vejamen, hay humillación utilizando los medios de comunicación”, acotó en implícita respuesta a las informaciones periodísticas que, en los últimos días, dieron cuenta de su falta de idoneidad para el cargo para el que fue elegido con 88 votos, apenas uno más de los que exige la normativa vigente.

Gutiérrez acusó recibo de los cuestionamientos a su elección y aprovechó su discurso para responder a sus detractores, pero a conveniencia. Nada dijo de sus omisiones e imprecisiones en su declaración jurada de intereses, por ejemplo; pero sí habló de su ausencia de pergaminos académicos.

“¿Se necesita acaso tener PhD para darse cuenta de que esa (la paz social) es la columna vertebral más importante de la sociedad? (…) ¡Qué bien que me hayan discriminado estos días! Porque si al defensor lo discriminan, imagínense ustedes al que anda descalzo, al que anda con la ropita desteñida…”, arguyó con un tufillo de victimización.

Desde el Palacio Legislativo, a donde acudieron sus excolegas congresistas Santiago Gastañaduí y Jorge Rimarachín, así como la extitular del Midis durante el régimen nacionalista, Carolina Trivelli, entre otros, Gutiérrez se presentó como un hombre apegado a Dios —”traigo palabras y esperanza para millones de peruanos”, dijo—; y agradeció a las bancadas que hicieron posible su designación: Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, etcétera.

“COSTO SERÁ ALTO”

El abogado César Candela, entrevistado por Perú21TV, advirtió que el costo de la elección de Gutiérrez será “muy alto porque prácticamente se está cediendo el manejo de la Junta Nacional de Justicia y una vez más se daña terriblemente la institucionalidad del Parlamento ya venida a menos”. Y es que, como es sabido, Gutiérrez presidirá la comisión especial que elegirá a los integrantes de la JNJ, que se encarga de nombrar a los jueces y fiscales. “La Defensoría tiene que ser independiente de cualquier ideología porque los derechos humanos están por encima; la Defensoría no puede ser un partido político”, ha dicho Gutiérrez por su parte. Ver para creer.

TENGA EN CUENTA

-Gutiérrez hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que “redefina el rumbo de los derechos humanos” en el país.

-Anunció la creación del registro de supervisores de estudios y obras, y modificaciones a la ley orgánica de la institución.

[ENTREVISTA] Abogado constitucionalista Samuel Abad a Perú21 TV: “Esta elección nace con defectos de fábrica”

Para Samuel Abad, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, sí hubo un intercambio de votos entre las bancadas del Congreso de la República para elegir al defensor del Pueblo y blindar a ‘Los Niños’.

"Lo que se ha visto es una serie de ausencias de los planteamientos para elegir a esta nueva autoridad". (Foto: Difusión)

¿Cómo califica la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo?

Me parece gravísimo lo que está pasando con la elección del defensor del Pueblo. Es una elección que ha nacido con defectos de fábrica. No hubo transparencia ni meritocracia, no hubo lo que hubiera sido ideal; un concurso de méritos. Lo que se ha visto es una serie de ausencias de los planteamientos para elegir a esta nueva autoridad. No sabemos qué cosa está planteando el señor Gutiérrez para la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, la ciudadanía se encuentra de la noche a la mañana con una autoridad elegida cuyos pergaminos precisamente no son los que caracterizan a un defensor del Pueblo. Es gravísimo, Gutiérrez no reúne el perfil para ese cargo, se necesita independencia e imparcialidad que garantice a plenitud los derechos de la ciudadanía y él no tiene eso.

Hace unos días fue la elección y ayer el blindaje a ‘Los Niños’, ¿encuentra un intercambio de votos?

Sin duda lo hay, porque para alcanzar los votos que se han obtenido, han tenido que converger varios acuerdos que no conocemos. Es una elección que nunca debió suceder. No ha habido participación ciudadana, tampoco una identificación previa sobre el perfil, pero, sobre todo, no se ha cumplido con el propio reglamento del Congreso que exigía las garantías básicas para la elección.

¿Qué rol cumple la Defensoría en la Comisión que elige la JNJ ?

Es preponderante porque el órgano se encarga de seleccionar, sancionar y ratificar jueces y fiscales de todo el país, incluso, a los jueces supremos. En consecuencia el rol de la Defensoría es fundamental.