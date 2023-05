Nos recibe afanosamente, pidiendo que presenciemos la reunión que tiene con un grupo gremial. Les da la mano, sonríe y se toma la foto respectiva. Cuenta que se ha reunido con muchas asociaciones, sindicatos, partidos y personas. Y que su tour de encuentros continuará, incluyendo por supuesto a los medios que tanto lo han criticado, como este diario.

¿Siente que hubo discriminación hacia usted?

Los excesos de una persona no comprometen a todos. Pero hay que reconocer que hubo excesos. Mi entorno más cercano ha tenido acceso a expresiones peyorativas respecto a mí, con juicios de valor que describen mi característica de provinciano, diciendo que tengo limitaciones de carácter intelectual o incluso que ni siquiera soy abogado. No puedo responder temas raciales ni infamias. La verdad se abre paso sola.

Su discurso me recuerda al de Pedro Castillo.

Sí, pero no lo miro con el ánimo de victimización. Es mejor que me hayan hecho sentir así para esforzarme mucho más en esa población vulnerable. Hay gente que puede tener limitaciones en el aspecto mental. ¿Pero el Estado qué ha hecho al respecto? Ahí va el enfoque. El dinero que produce el Estado debe tener prioridades. No en lo suntuoso ni en la extravagancia. Históricamente ha habido mucho despilfarro en el Estado. No quisiera mencionar a algunos gobernantes, pero son gastos que no van a lo medular. Si distribuyes bien para el sector más vulnerable y generas una nueva sociedad, podemos superar esos problemas.

Eso me suena a “no más pobres en un país rico”.

“No más pobres en un país rico” es una bonita expresión, pero qué difícil es trasladar la perorata a la administración pública.

Están creando un candidato con usted.

No, yo me voy a despercudir de eso. Mire usted, yo no pensé jamás ser defensor del Pueblo. Ni siquiera hace unos meses. Se buscaba un consenso en el Congreso y yo lo pedí. No es que algún partido me dijo que yo sea. Yo pedí estar acá, pero no con fines electorales, sino con el fin de servir.

¿No va a ser candidato, entonces?

Yo no sé. Pero yo quiero servir. Pero, cuando ya metemos el tema electoral, vienen las grandes disputas y el deseo de desdibujar.

El cargo tiene mucha exposición, pocas consecuencias judiciales, causas justas y hasta la palabra “pueblo”.

Sí, pero en nombre del pueblo mucha gente hace cosas malas. El pueblo no es para utilizarlo como parte de nuestro discurso. Solo les pido que no deslegitimen la Defensoría del Pueblo. Lo único que deseamos de todo corazón es servir.

Pero no descarta un futuro político…

Yo estoy en estos momentos enfocado en trabajar en los que menos tienen. Desde este espacio podemos hacer institucionalidad democrática y fortalecimiento de los partidos políticos. Entonces, como no tengo partido, te diría que a priori no voy a ser candidato. En 2026 habrá un proceso electoral y yo voy a estar ejerciendo esta función. Por eso necesito que esta Defensoría del Pueblo se mantenga independiente.

No va a renunciar antes de 2026...

No, definitivamente no. Los compromisos se asumen para cumplirlos. Desde acá vamos a apoyar para que se fortalezcan los partidos y la democracia. Por eso vamos a reunirnos con todos los partidos políticos. Con todos.

¿Sigue teniendo buenas relaciones con Perú Libre?

Con todos. Me voy a reunir con todos. No hay que discriminar. Aun con los que no votaron por mí, como Renovación Popular. Por ejemplo, hoy día (26 de mayo) voy a estar con el señor alcalde a las 6 p.m. viendo temas comunes de la función pública. Yo no podría jamás en mi vida incorporar en mi conducta un tema separatista. Hay que apoyar al alcalde, a la presidenta y a los gobernadores regionales.

¿Se ha reunido con la presidenta? ¿Votó por ella y Castillo?

No quisiera revelar esa votación. No me he reunido con ella. Pero si no es por invitación de ella, será por nuestro pedido. En lo personal nunca he solicitado cita ni con el señor Castillo ni con la señora Dina, ni con el señor PPK.

Usted era visitador y mensajero de Castillo, fue ocho veces a Palacio.

Falso. Las únicas veces que asistí a Palacio fueron cuando la bancada fue invitada.

Como asesor de la bancada invitado por Perú Libre, lo que también ha negado.

Fui invitado por Perú Libre, claro. Tuve una labor técnica, puramente técnica. Tengo una buena relación amical con todos los congresistas. Eso me ha llevado a que nueve bancadas respalden mi candidatura.

No veo la foto de Vladimir Cerón en su oficina.

No, pero ¿sabe qué foto quiero poner? En mi oficina quiero poner una foto del niño sin esperanza que duerme en la calle. Para que, cada vez que ingrese, me recuerde que ese es mi objetivo. Lo que pasa es que en los despachos congresales siempre está la foto del líder. Y en ese entonces la presidenta era la señora (Nadine Heredia).

¿El presidente no era Ollanta Humala?

No, el presidente de la República era Ollanta. Pero la presidenta del Partido Nacionalista era la señora. Entonces, pondré la foto de ese niño abandonado, de esa madre sola, de ese personaje con habilidades diferentes y de esas poblaciones vulnerables indígenas. Esa será mi dedicación 24/7, ese es el término que utilizo. Trabajaremos a ese ritmo acá. Yo valoro el profesionalismo que existe aquí. Yo me siento menor que ellos. No en términos de edad, sino en el expertise.

Se armó un escándalo cuando dijo que la homosexualidad es una “deformidad”.

Hay que aclarar. Quien me pregunta eso asume que todo en la Defensoría está mal. Entonces, yo no puedo decir si está bien o mal su juicio de valor, porque no me puedo hacer cargo de lo que él piensa. Entonces, qué le digo: si hay deformidades, hay que corregirlas. Si hay libertinaje, hay que corregirlo. Pero es desde su punto de vista. Le digo ‘si usted está en lo cierto, vamos a corregirlo’.

¿Pero cuál es su punto de vista?

No, ya estoy acá. Ya estoy acá. Y les puedo decir que hay muchas comunidades vulnerables y a todas hay que protegerlas. El hecho de que una persona adopte una opción diferente no me permite a mí, en primer lugar, estigmatizarla o discriminarla. Y si alguien lo hace, hay que defenderla.

¿Y cuál será su postura si un grupo LGBTI se besa frente a la catedral? Se lo pregunto porque no podrá quedar bien con todo el mundo siempre. Debe tener una posición.

Qué buena la pregunta porque quiero hacer señalamientos en torno a mi conducta. Acá en la Defensoría tenemos la obligación de defender a todas las comunidades, preferentemente a las minoritarias, más allá de la opinión personal incluso del propio defensor. En eso hay que ser muy claro y hay que decirlo. El lunes 29 de mayo tengo una reunión con la congresista Susel Paredes, quien conoce bastante de este tema. Esta Defensoría siempre va a estar al servicio de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI.

¿Usted tiene una opinión personal sobre la unión civil?

La comunidad LGBTI ha ido trabajando y exigiendo conquistas en materia legislativa. Y es un tema de agenda que ellos tienen.

¿Usted estaría a favor de la unión civil?

Yo no podría pronunciarme institucionalmente dentro de ese tema, salvo que haya una ley que los pudiera perjudicar.

¿Tampoco podría pronunciarse a favor de legalizar el aborto, más allá del terapéutico?

Claro, ya la legislación nacional prevé el aborto terapéutico y naturalmente siempre se preserva la vida por encima de todo. Entonces, bajo ese contexto, hay que ser coherentes. Nosotros hemos jurado cumplir la Constitución y la ley.

¿Usted es provida?

Yo claro que soy provida. No sé a qué denominan provida, honestamente. Está mal mi respuesta.

¿Qué entiende usted por provida?

Nunca me identifico como nada de eso. Soy una persona que busca el bien común, que busca el diálogo antes que el conflicto, que busca establecer los puntos del consenso para que el Perú tenga un mejor porvenir. Y me siento triste cuando se desbordan los vasos comunicantes democráticos y vamos al tema de la violencia. Eso sí no me gusta, porque, cuando hay violencia, hay muertos y heridos. Y eso puede generar orfandad. Por ejemplo, yo no soy quién para calificar lo que ocurrió con los muertos que ha habido. Pero ahí hay deudos. Y hay niños. Y esos niños necesitan que alguien los abrace, que alguien les diga que estarán a su lado. A veces eso no lo logramos ni en la misma familia.

Usted ahora dice que está en contra de la ‘Ley Mordaza’, pese a que participó de su forja.

Nosotros como personal de servicio no hacemos leyes. Si hay un proyecto de ley, este debe ponerse a debate, un congresista pide que saquen algo, luego meten algo, y al final de todas las propuestas queda un resumen que se pone al voto. Pero un técnico, ni siquiera un asesor, solo asiste y ayuda. Yo no puedo escribir lo que a mí me da la gana. Yo no investigo ni tengo la prerrogativa para sacar esa ley, ni mucho menos para votar. Yo solo tengo que facilitar que los que están debatiendo lleguen a un acuerdo. Mal haría como trabajador el hacer prevalecer lo que pienso.

¿Pero cuál habría sido su voto?

Ya en el área individual y personal, cuando me tocó ser parlamentario, tuve muchas críticas hacia mi persona. A veces críticas muy ácidas, como ahora. Nunca me atreví a pedir modificaciones que conlleven mordaza, amenazas o demás. Es más, yo tuve tres oportunidades para hacer denuncias claritas. Y no las hice ni las haré porque estoy en la labor pública. No fueron con medios, sino con personas que habían tenido expresiones agraviantes. No lo diré porque fueron capítulos cerrados en mi vida. Fueron momentos difíciles, pero nunca me atreví. Yo siempre he creído en la prensa libre e irrestricta. Lo que sí me parece mal es cuando ya utilizan un medio de comunicación para adoptar una campaña con características muy horribles. Cuando ya vas al terreno del vejamen de la persona como ser humano, ahí sí no. Yo no participo de eso.

Porque en la gestión anterior se propuso un proyecto para crear un adjunto de la Defensoría en libertad de expresión.

Ojalá. No sé si a nivel de adjunto, pero, por lo menos, como un programa de fortalecimiento de medios de comunicación. Porque hay abuso de poder contra los hombres de prensa y contra quienes hacen fiscalización, por ejemplo, en provincias. En lo personal, pienso que es mejor que la prensa tenga su propio sistema de control y que haga sus propias evaluaciones. Deben tener un mecanismo de regulación interna. Eso es preferible antes que la interferencia del Estado.

¿Se le pasó la mano a la prensa con su amigo patrocinador Cerrón?

No, no quisiera yo hablar de eso. Las personas asumen su defensa de la mejor manera. No coincide con el plan de gobierno de Perú Libre, entonces. No sé hasta qué punto habrá eso ahí, pero yo siempre voy a tener la vocación de que la prensa realice una labor libre y fortalezca su trabajo.

Actualmente, hay varios proyectos de ley para establecer cuotas de contenido en los medios de comunicación. De Perú Libre y allegados, sobre todo.

Hay que respetar sus propuestas, pero nosotros nos expresaremos como institución cuando algo de eso se haga ley. Mientras tanto, hay proyectos de ley para todos los gustos. Hay que estar tranquilos.





“El ladrón en su momento ha sido víctima del abandono”





LEGÍTIMA DEFENSA. Defensoría apoyó liberación del dueño del chifa que disparó





La Defensoría del Pueblo apoyó al dueño del chifa que abatió a un delincuente en legítima defensa. ¿Qué piensa usted?

Nosotros estamos aterrados. La criminalidad ha sido constante y va en aumento. La sensación de inseguridad es grande. Y, bajo ese clima, las inversiones se ahuyentan con los problemas estructurales y la convulsión social. Haremos una gran cruzada para dialogar con todos los que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y, antes que el municipio o el Ministerio de Defensa, deberíamos convocar primero al Ministerio de la Mujer. Ese niño no atendido hoy… ¿Qué le puede exigir el Estado a una persona que nunca ha tenido Estado? El Estado siempre ha sido indiferente. Temas nutricionales, de abandono, de bajo coeficiente intelectual.

¿El ladrón es víctima?

Claro que sí. El ladrón en su momento ha sido víctima del abandono. Claro que sí. Porque el círculo virtuoso es trabajar en una niñez saludable para tener una mejor sociedad.

Es una forma de verlo. También hay gente pobre que no roba. También hay gente honesta.

No vamos a justificar nunca el robo. Ni por pobreza ni por nada. Lo que veo es el abandono. El que la población no tenga conectividad con el gobernante, aun cuando lo eligen, es porque no ven un Estado que esté presente con ellos. Pero, si ves un Estado presente desde la etapa gestacional y que los lleva adelante hasta que son parte de la población económicamente activa (PEA), entonces su Producto Bruto Interno (PBI) tiene una fortaleza enorme. Esa población te empuja para arriba. Pero si encuentras lastre y abandono, ¿qué vas a recibir del mercado? ¿Qué vas a producir si no has sembrado? Esas grandes fracturas sociales hacen que la clase política y las autoridades no tengan respaldo.

¿No cree que hay un poco de victimización ahí? Hay ricos que roban.

No puede ser victimización. Justamente, si no hay amor en tu corazón y te contratan para que mates, entonces para esa persona le resulta normal quitar la vida. Para nosotros, es el valor más sublime. Pero, para la otra persona, no lo es. Entonces, si es capaz de agredir, lesionar, robar y extorsionar, son tantas variables de la conducta criminal, que es propio e inherente de un personaje que nunca recibió nada y no tiene esperanza de vida. Entonces, no justifico de ninguna manera, pero es evidente que el Estado no ha trabajado en esa línea. Nuestra mayor inversión debería ser sacar a los niños de eso. No sé cuánto costará eso, pero mire, hemos estado haciendo ejercicios al respecto. Hay una gran población infantil que vive en las calles. La calle es su casa todo el día.

Acá afuera, en el Centro de Lima, hay gente que vive en la calle. ¿Podrían dormir acá? ¿O reabrir la Casa de Todos?

Es que justamente, el factor coadyuvante es exigir que haya una política de Estado en la que no solo participe el Ejecutivo, sino también el sistema de justicia y el Legislativo. Debe haber centros especializados para niños, ya no albergues. Yo quisiera que la mayoría del presupuesto del Estado se vaya ahí, a los niños. Esa es mi mayor aspiración. Y que eso no trastoque gobiernos. Que sea transversal y se sobreponga a cualquier lineamiento de gobierno. Los niños son la mejor forma de invertir del Estado para hacer una nueva sociedad.

VIDEO RECOMENDADO