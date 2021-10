El líder de Avanza País tiene clara su posición sobre lo que le hace daño al gabinete Vásquez. El último jueves le dijo a la premier lo que debía hacer el gobierno para obtener el voto de confianza.

¿Qué pasó en la reunión que tuvo la bancada de Avanza País con la premier?

Tuvimos una conversación muy cortés y le planteamos las preocupaciones sobre el ministro del Interior, Luis Barranzuela. Le expresamos nuestra preocupación por el tema de la erradicación de la hoja de coca, la vigilancia que ha hecho Migraciones y sobre el director de Devida. Nos dijo que estaban evaluando a los ministros y próximamente se tendría información. Nada claro. Sobre la Constituyente, no nos dejó satisfecha su respuesta, persiste en seguir adelante con la Asamblea Constituyente y le dijimos que no estábamos de acuerdo.

¿Cuál es el ánimo de su bancada para el lunes bajo el escenario de que no se retire a los ministros cuestionados?

Creemos que lo más saludable para el gabinete es que el ministro Barranzuela sea retirado del cargo. No tiene sentido mantenerlo. Dejarlo ocasionará el rechazo de casi todas las bancadas menos Perú Libre y Juntos por el Perú. Para qué desgastarse de esta manera. Todo el Congreso, y con diferentes tonalidades, le hará conocer lo que piensa. No corresponde que Barranzuela siga en el cargo.

El Ejecutivo siempre dice que los ministros están en evaluación, no es nuevo. ¿A ustedes, como autoridades que fiscalizan, no les dieron respuestas concretas?

No hubo eso. Por eso no quedamos satisfechos. No hubo una respuesta directa de que se retirará a algún ministro. Sí nos habló acerca de la erradicación de la hoja de coca, pero eso tenemos que ver cómo funciona. No hubo nada directo respecto al ministro del Interior.

La erradicación es un tema sensible y en el Vraem sigue suspendida por decisión del Ministerio del Interior.

El ministro promovió la no erradicación de la hoja de coca en el Vraem. Cuando alguien dice esto, es porque está incentivando de diferentes formas a la población para que siembre hoja de coca. De ninguna manera se tiene que promover la no erradicación porque, cuando se vaya a erradicar, la gente va a levantarse. Esto lleva a pensar que quieren ganarse a la población para que los apoyen con el cambio de la Constitución. Es perverso poner a la gente en ese escenario. El problema es que no se está haciendo lo alternativo en el lugar y el Estado es responsable de eso; tiene que haber decisiones políticas de un trabajo conjunto.

El jefe del organismo encargado de los cultivos alternativos renunció, y en la PCM manejan nombres de personas relacionadas a Guillermo Bermejo para su reemplazo.

En Devida no se puede nombrar a una persona que tenga la idea de no erradicar. Si pasa eso, el gabinete solo va a conseguir el rechazo, otra vez habrá fricciones. Es importante que se nombre a una persona que haga una lucha contra el narcotráfico. Debe tener mucho cuidado la primera ministra y se lo dijimos muy claramente.

Barranzuela dejó plantada a la Comisión de Defensa del Congreso. ¿Qué harán ahora?

No acudió el lunes pasado. Lo llamé por teléfono y él me dijo que lo invitemos. Luego nos escribió diciéndonos que quería una reunión por la web por razones de salubridad. Le aceptamos e hicimos la reunión, pero se centró en las políticas de Estado de corto y mediano plazo. Las preguntas de su actuar, su perfil profesional y los otros cuestionamientos no se respondieron porque pidió sesión reservada; se le dijo que eso no era posible porque no estaba en riesgo la seguridad nacional. Quedó invitado para el viernes de manera presencial, pero mandó una excusa: no podía ir porque no había terminado de relevarse con el ministro anterior. Eso es una falta de respeto al Congreso, es absurdo, una mentira. Dijo también que tenía que preparar la presentación del lunes. Por último, dijo que había preguntas adicionales. Obviamente porque en las anteriores no estaba incluida la fuga de los cinco delincuentes de Los Dinámicos del Centro. El ministro le está generando un problema a la premier. Si Barranzuela va el lunes, será muy malo para la premier.

¿Cree que este gobierno facilitó la fuga de Los Dinámicos del Centro?

Cuando Barranzuela aceptó el cargo de ministro del Interior, cayó en un conflicto de intereses porque no había renunciado a ser abogado. Es lógico pensar que va a ayudar a quienes lo están poniendo. Es un problema que el presidente y la premier arriesguen la imagen de su gobierno por aceptar lo que dice Cerrón. No están midiendo el riesgo o son parte del riesgo. Están mediocrizando al Estado por nombrar a tantas personas que no son las adecuadas. Es lógico pensar que no dispuso de inmediato la captura porque un ministro pilas hubiera dicho “ya, cierra fronteras y habla fuerte y pide capturas”. Esto no le hace bien al gobierno, crean problemas y confrontación.

El gobierno ha generado que la Cancillería pase la mayor vergüenza de los últimos años por intentar colocar al felipillo de Cerrón (Richard Rojas) como embajador.

El canciller de la República tiene toda una vida dentro de la institución. El canciller se ha desprestigiado muchísimo y ha desprestigiado a la Cancillería porque claro está que él le ha hecho caso a una solicitud. No ha tenido la suficiente fuerza de decir no. El fiscal le ha enmendado la plana al ministro de Relaciones Exteriores, a la premier y al presidente de la República. Esos son los desprestigios que va teniendo el gobierno y hace que no haya confianza y se pierda la credibilidad.

¿El Congreso quiere vacar a Castillo, busca un golpe?

El Congreso no está buscando un golpe, está vigilando. Llegar a una vacancia es un extremo obviamente que debe ser provocado por el presidente. No estamos detrás de una vacancia, queremos que las cosas funcionen. La cuestión de confianza equilibra la posibilidad de la censura que sirve para retirar a un ministro o al gabinete. El gobierno tiene la posibilidad de hacer cuestión de confianza por un tema ministerial. Hay un proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo en el que quiere cambiar la incapacidad moral permanente por incapacidad mental; entonces quiere decir que si se atenta contra principios, contra la moral, contra la ética, no se va el presidente porque eso es moral y no mental. Y algo mental tendría que ser certificado por un equipo de médicos. Hay bastante desconfianza entre el Ejecutivo y Legislativo, pero para que eso se supere se tiene que ser transparente, alejarse de una ideología tan dura, y trabajemos como debe ser.

“Los niños no van al colegio; los más perjudicados son los menores de seis años. Entonces se tienen que tomar las medidas para vacunarlos y asegurar aulas adecuadas en lugar de estar metiendo la idea de una Asamblea Constituyente”, señala Williams.

“Son tres meses ya y necesitamos respuestas, que el presidente salga a los medios y pueda aclarar los detalles de su política general de gobierno”, sostiene.