Williams fue –a decir del propio premier Aníbal Torres– “muy cordial y sereno”, pero eso no impidió que les manifieste al presidente y a sus ministros “que es muy importante que los poderes sean independientes (y) que no haya injerencia de uno en otros”. “También lo importante que son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el respeto a la institucionalidad, el hacer que la Policía cumpla sus funciones y que no haya ningún tipo de injerencia sobre autoridades que están haciendo investigaciones, y menos que se pueda ingresar sobre las fuerzas del orden”, reveló el propio titular del Parlamento en conferencia de prensa, al término del cónclave que se prolongó una hora y media.

En diálogo con los periodistas, el legislador de Avanza País informó que tanto él como los vicepresidentes hicieron hincapié en la necesidad de que se nombre a profesionales idóneos en el Ejecutivo. “Le hicimos ver que es muy importante estar a la altura; (que) cuando haya mejores técnicos, calidad, todo va a funcionar mucho mejor”, puntualizó, al tiempo de expresar la disposición del Congreso a apoyar al gobierno con leyes. En ese contexto, empero, dejó en claro que en temas como el de la seguridad ciudadana la solución no está en las leyes – “existen suficientes”, comentó– sino en la gestión y en quienes la lideran.





TORRES NO CAMBIA

En otra rueda de prensa, esta vez desde la PCM, Aníbal Torres destacó la búsqueda de consensos, pero casi en simultáneo reiteró que hay un sector de congresistas que impulsa un “golpe a través de la vacancia, suspensión del cargo, acusación constitucional o renuncia” del presidente. En esa línea, junto con otros ministros, identificó estos temas como los generadores de inestabilidad política y, a modo de justificación, agregó que debido a ello no puede haber reactivación económica.

SABÍA QUE

El presidente Castillo entregó a la Mesa Directiva del Congreso el documento Consenso por el Perú que contiene siete ejes de trabajo para reactivar la economía, superar la inestabilidad política y garantizar el bienestar de todos los peruanos.

El vicepresidente Alejandro Muñante dio al Ejecutivo el listado de las 77 leyes promulgadas que el gobierno no ha reglamentado y no pueden hacerse efectivas.

VIDEO RECOMENDADO: