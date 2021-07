José Villazana, Consejero Regional de Junín, en conversación con Perú21TV, se refirió al fallo de la jueza July Baldeón de no dictar prisión preventiva contra los 37 investigados en el caso de Los Dinámicos del Centro.

¿Cuál es su reacción tras el fallo de la jueza July Baldeón? ¿Qué opina usted sobre esta decisión?

Es muy lamentable. Tengo sentimientos encontrados. Porque yo también, similar hecho, en el tema del asesinato de mi hermano en la Selva Central, de igual forma, no dieron prisión preventiva al asesino. Tengo sentimientos encontrados porque, habiendo elementos de convicción, no se dictó la prisión preventiva. La jueza no ha calificado los audios como elementos de convicción. Esto, en el tema legal, tiene relevancia, porque es un elemento de convicción fuerte, para que se dicte prisión preventiva. Sobre todo, para el señor Arturo Cárdenas, Bendezú Gutarra y Waldys Vilcapoma. Todos ellos tienen vinculación al financiamiento de la campaña política. Creo que a ellos se les debió dictar hoy prisión preventiva. Pero vemos que, desgraciadamente, existen autoridades judiciales que no hacen bien su trabajo.

Claro, sobre todo, porque en las escuchas legales, se le oye a Arturo Cárdenas coordinar quién ingresaba a trabajar y quién no en la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Junín…

Correcto, sí. Hay una relación muy estrecha del señor Arturo Cárdenas, quien ha podido coordinar tanto como los actuales funcionarios del gobierno regional y también los exdirectores regionales de Junín. Estos han tenido vínculos estrechos en esta presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. Por lo tanto, esto debería ser considerado como elemento de convicción para calificar la prisión preventiva. Son elementos de convicción fuertes, no sé por qué no lo ha calificado la jueza. Creo que hay algo raro en todo esto.

¿Qué repercusión podría tener en Junín la decisión de esta jueza? “

Sabemos que, muchas veces, los que administran la justicia tienen cierto interés. Esperemos que esta jueza no haya calificado en base a un tema político. Estamos viendo que hay injerencia de algunos magistrados en el tema político y eso hace mucho daño. La jueza hoy no ha podido calificar prisión preventiva, pese a los elementos de convicción. Esperemos que la apelación de la fiscal sea oportuna para que estos señores tengan prisión preventiva, y así salvaguardar esta investigación y que llegue a buen puerto. Estamos viendo que los tentáculos del pez gordo, el señor Vladimir Cerrón, están en las esferas de los ambientes judiciales.

¿Qué peligro podría significar a la Comisión Investigadora que usted está encabezando dentro del Gobierno Regional de Junín, para establecer sanciones de forma administrativa?

Es muy peligroso todo esto. Esto conllevará a que el día el martes, el Procurador Regional de Junín deberá responder varias interrogantes que se le formulará en el Consejo Regional. Y el día viernes, ante la Comisión Investigadora del Consejo Regional, que estamos haciendo seguimiento respectivo de todo esto. Hoy no se ha podido llevar acabo la sesión referente a los Dinámicos, porque no hubo fórum. No ha asistido la Directora Regional de Transportes y Comunicaciones, quien está en actividad en estos momentos. Aquí, esperemos que no haya un camino a la impunidad. Esperemos que esto se arregle. Esperemos que se le dé la oportunidad a la fiscal que apelará, para que se dicte prisión preventiva que estaba pensada para Cárdenas, Bendezú Gutarra, Vilcapoma, quienes son los mandos implicados del partido político Perú Libre.

José Villazana sobre fallo de July Baldeón:”Sólo demuestra los tentáculos de Cerrón”

