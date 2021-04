El candidato presidencial de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio, confirmó que hoy recibió los resultados de una prueba en los que se confirmó que dio positivo para coronavirus (COVID-19).

“Ayer me encontraba en la ciudad de Huaraz y en la medida que tuve un poco de fiebre y descompensación, me tomé una prueba y hoy me confirmaron que salió positivo”, detalló en declaraciones a RPP.

Vega Antonio, quien también es congresista de la bancada de UPP, aseguró que luego de recibir estos resultados regresó a Lima con las medidas de protección adecuadas para acatar el aislamiento correspondiente.

“Estoy medicado en mi casa con aislamiento. Esto es parte de lo que ha representado la campaña en la que tuve que salir de manera permanente. Es el efecto de quienes no nos hemos vacunado, es el costo de todo ciudadano común que está pagando con esta pandemia”, comentó.

El legislador aseguró que se encuentra estable y medicado, a la espera de que le tomen placas para determinar el nivel de compromiso de sus pulmones. Asimismo, detalló que no podrá ir a votar este domingo 11 de abril.

José Vega se suma de esta manera a George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional, que confirmó el domingo último que también había dado positivo para COVID-19 y que, por acatar el aislamiento, tampoco podrá acudir a votar este domingo.

