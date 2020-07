Experto en Derecho Electoral comenta sobre debate en el Congreso respecto de las elecciones internas en los partidos.

¿Cuál de las dos modalidades de elección de candidatos considera que es mejor para las elecciones internas para el 2021?

La de un militante un voto. La ONPE ha manifestado que, de realizarse bajo este modo, sería por una elección electrónica y no presencial. Es la única salida porque no se debe exponer a la población a que vaya a una interna en medio de la pandemia.

¿Qué observaciones tiene sobre la modalidad de asamblea de delegados?

No sería legítima porque los candidatos no son elegidos por los militantes. Caeríamos en la dedocracia, en la manipulación de candidatos por la élite de los partidos. Si es que no se permite que sea un militante un voto, se vulneraría la decisión de los afiliados. En mi opinión, esa opción debería ser eliminada del predictamen de Constitución.

¿Qué comentarios tiene sobre que aún se mantenga el voto preferencial?

Es terriblemente lesivo a la reforma política. Fomenta el caudillismo, le quita institucionalización a los partidos y hace que los candidatos se sientan dueños de su curul. Si bien no podemos contar con la posibilidad de hacer la reforma política en su real dimensión por la pandemia, el voto preferencial actualmente retira la posibilidad de tener una efectiva paridad y alternancia.

¿Por qué?

Porque si vemos el patrón, el elector peruano es machista, sea hombre o mujer, vota más por hombres que por mujeres. Con su eliminación se pretende corregir un tema importante y permitirá que se elijan hombres y mujeres en los partidos. Considero que debería eliminarse porque eso fortalece la institucionalidad de los partidos políticos y permitirá la efectividad de las cuotas por paridad y alternancia.

