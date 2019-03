José Spinola declarará sobre pago a Alan García

Hoy el equipo del caso Lava Jato interrogará en Brasil al abogado José Spinola, operador de Odebrecht , sobre el pago de US$100 mil que hizo al ex presidente Alan García por encargo de la constructora brasileña.

El dinero para García –por participar de ponente en una conferencia en 2012– salió de la caja de sobornos de Odebrecht. La defensa del líder aprista señala que él no tenía conocimiento del origen del monto.

Esta diligencia, en la sede la Procuraduría brasileña en el estado de Curitiba, será clave para despejar dudas en torno al dinero que Odebrecht entregó a García a través de Spinola.

CAMBIO DE VERSIÓN



Cuando recién se conoció este hecho, García dijo que la constructora no tenía nada que ver con la organización de la conferencia en 2012. Pero las pruebas que ha obtenido la Fiscalía del caso Lava Jato han hecho que los abogados del ex presidente cambien de versión. Ahora han recordado que Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, planteó a García la idea de la ponencia y hasta se encargó de comprarle los pasajes a Brasil a Sao Paulo, ciudad donde el líder aprista dictó la charla.