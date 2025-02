José Salardi, Ministro de Economía: "Nos ha costado décadas tener estabilidad; no podemos permitir que se nos vaya”

Entrevistan: Carlos Cabanillas León y Fabiana Sánchez Di Natale.

¿Hay una preocupación por las decisiones de Donald Trump sobre aranceles?

En realidad no tenemos medidas que impacten directamente. Tenemos un TLC que ha redundado en muchos beneficios al país; también a ellos en materia de comercio exterior. La idea es siempre fortalecer las relaciones. El Perú es amigo del mundo.

¿Los productos de China con aranceles en Estados Unidos no pueden redireccionarse al Perú?

Por el momento no lo vemos. Sé que está generando nerviosismo en el mercado, pero en nuestro caso estamos sólidos con nuestra política económica. En algún momento evaluaremos los riesgos que pueda haber y se tomarán decisiones al respecto, pero hoy no lo vemos como una situación que nos complique como país.

Hoy ya se plantea un nuevo retiro de la AFP, un nuevo acceso a la CTS. ¿Cómo lidiar con eso?

Cuando empiece el debate en la comisión, me invitarán y explicaremos el porqué ese tipo de medidas no deberían prosperar. Tenemos que sustentarlo bien. (…) Hay que pensar en el futuro porque hoy estamos golpeando un poco las pensiones futuras de la población.

Julio Velarde en algún momento también intentó explicarlo y no lo logró. Además, estamos en año de campaña electoral…

Tenemos que trabajar en equipo, el Legislativo y Ejecutivo, y buscar lo mejor para el país.

¿Se mantendrán las reglas de juego para la inversión?

Las reglas de juego tienen que estar claras. Al Perú le ha costado mucho llegar acá desde que se dio la apertura de la economía y logró tener esa seguridad histórica. Está claro que al Perú solo con inversión pública no le va a alcanzar o la brecha se cerrará en un siglo por lo menos, y no se puede esperar tanto. La inversión privada juega un rol más activo.

Equipo de Donald Trump se reunirá con funcionarios rusos y ucranianos en Arabia Saudita

Tiene experiencia promoviendo las APP (asociaciones público-privadas). ¿Cómo incrementarlas?

Por el lado de las APP, vamos a hacer una reforma profunda de lo que es la normativa de APP. Yo creo, por ejemplo, que no podemos demorarnos 10 años en papeles y 2 años en hacer un proyecto. Eso está mal. Ahí está claro el diagnóstico. Hay algo que está fallando. Entonces, se ha trabajado con Proinversión una propuesta normativa, en coordinación con el presidente del Congreso. Hemos planteado la reforma y la vamos a trabajar de manera conjunta en los próximos meses. Una reforma sustancial para permitir que las APP vayan a otra dinámica, generen mucha más confianza y expectativa en el sector privado y nos permitan avanzar en el cierre de brechas. En obras por impuestos (OxI) igual. Si bien el año pasado ha sido un año récord, creo que todavía es insuficiente para lo que se puede hacer. Fueron S/4,000 millones, pero hay una línea disponible de S/30,000 millones que ojalá se pueda copar, porque eso también permitiría seguir avanzando en cerrar brechas en las diferentes regiones. En ese sentido, también he conversado con el sector privado, porque es importante el compromiso de ellos para apoyar esa línea de acción, que no es una donación, es también una posibilidad de inversión del sector privado. Van a recuperar sus recursos, van a aportar al desarrollo del país y van a tener una posibilidad de reactivación directa.

¿Cómo lidiar con la otra APP, Alianza para el Progreso, y los demás partidos que han sacado leyes antitécnicas desde el Congreso?

He tenido mucha interacción con los congresistas en los últimos años a raíz de los proyectos que he hecho en Proinversión. He ido a las regiones… Ellos tienen su Semana de Representación; hemos viajado con ellos y hemos dialogado mucho. Y siempre he recibido también apoyo de parte de ellos para impulsar sus proyectos. Esta gestión va a ser de diálogo totalmente abierto y transparente. Tanto Ejecutivo como Legislativo tenemos que buscar lo que es mejor para el país. El MEF va a explicar al detalle. Habrá iniciativas que se van a analizar, se verá el costo-beneficio de las mismas, habrá que discutirlo en profundidad. Siempre hay mesas técnicas previas para abordar estos casos y sobre eso iremos viendo las mejores decisiones. Siempre el MEF va a poner su posición técnica, que es lo que corresponde. Si hay iniciativas legislativas que en nuestra óptica son para beneficio del país, vamos adelante y estaremos de la mano. Si hay temas que generan riesgos, los vamos a explicar, los vamos a dialogar, vamos a decir el ABC, vamos a comunicar mucho esos aspectos. Creo que es la manera de cuidar y preservar la estabilidad económica. Nos ha costado décadas tener una estabilidad, tener una imagen clave de solidez macroeconómica que no podemos permitir que se nos vaya. Tenemos que seguir con buenos indicadores. El tema del déficit es el que tenemos que atacar ahora. Pero la idea es también pisar el acelerador para que el crecimiento económico vaya a niveles, ojalá en el mediano plazo, de 4% o 5% más, que, creo yo, tranquilamente es el potencial que tiene el Perú para crecer. Si uno va región por región, encuentra todo el potencial productivo que hay. Las condiciones para desarrollarse son maravillosas. Entonces, hay que ver cómo eso comienza a caminar y a fluir. Cómo les damos las condiciones logísticas para ello. Por eso, la infraestructura es fundamental para que todas esas cadenas puedan activarse y aportar al crecimiento del país, a la generación de empleo, a mayores ingresos y exportaciones, a generar un círculo virtuoso.

Para crecer 4% o 5% más, ¿piensa en destrabar los grandes proyectos mineros paralizados?

Todo proyecto de todo tamaño es importante. Yo soy un convencido de que el sector privado es socio del Estado. Y tienen que trabajar de la mano. El Estado tiene su rol, pero tiene que facilitar las condiciones para que el sector privado fluya en las inversiones y tenga confianza. Y hay que simplificarle la vida también. Entonces, todas las propuestas que tengan, sean 100 o 200, son bienvenidas y tráiganlas para conversarlas. Vamos a analizarlas conjuntamente, técnicamente. Y si todos vemos que tiene un costo beneficio en el cual el Perú sale ganando, tiene que ir, tiene que aplicarse. Todo eso te va a aportar, te añade valor a la economía. El MEF también armará un paquete de medidas técnicamente que también las vamos a conversar con ellos. Aquí todo va a ser transparente, de diálogo y de consenso. Por eso, hablo del shock de desregulación. Hay que bajar toda la tramitología excesiva que hemos generado estos últimos años y que nos ha complicado las dinámicas de negocios. En buena hora hay más de US$50,000 millones en proyectos mineros que están ahí.

Hablemos de esta lucha contra la minería ilegal mientras en el Congreso se amplía el Reinfo…

En realidad, esta es competencia del Ministerio de Energía y Minas, y yo con el ministro tengo una excelente relación de diálogo permanente, y creo que él tiene una mirada clara de lo que se debe hacer en minería, hidrocarburos y energía. No solo en la minería tenemos demasiada informalidad, así que hay que generar las condiciones para hacer más atractiva la formalidad.

¿Cómo lidiar con los flagelos sociales, económicos y medioambientales de la minería ilegal cuando las propias autoridades están involucradas?

Bueno, si es así, eso tendrá que seguir su debido proceso, tendrá que un poco demostrarse, ¿no? Pero yo creo que está claro que no podemos seguir avanzando en la ilegalidad. Todos esos flagelos, finalmente, perjudican al país. El destrozo ambiental, el deterioro, las situaciones que no son positivas tenemos que combatirlas. En la Sunat vamos a intensificar también los operativos para ir contra la minería ilegal. Para eso tenemos que dotarle más infraestructura en zonas estratégicas a la Sunat. Con la presidenta, el sector privado y los ministros de Justicia y del Interior hemos conversado para hacer conjuntamente un plan de intervención de OxI para tener impacto en el corto plazo en desarrollo de infraestructura y dar señales de que estamos avanzando en una guerra frontal contra la delincuencia. Hay que hacer cárceles con OxI, hay que hacer comisarías, hay que comprar grilletes.

¿Y la reducción del IGV para algunos sectores?

Fue un ciclo y espero que el consumo este año se recupere. Estamos viendo también el mayor crecimiento, el mayor ingreso de la población, y hay data que se puede verificar. El impuesto fue una temporalidad porque sabemos que la pandemia golpeó directamente, pero creo que debemos ir a la normalidad, y a sectores como el turismo hay que darles mucho impulso para seguir avanzando, hay que dotarlos de la infraestructura complementaria para maximizar el flujo de visitantes.

“Hay que impulsar las inversiones”

¿Tiene el apoyo de la presidenta y del premier?

Sí, totalmente. Hay que impulsar las inversiones, hay que hacer que la economía crezca más y esas son un poco las grandes líneas de acción que me han planteado la presidenta y el premier.

¿Construir cárceles con obras por impuestos?

Hay que dimensionar eso. Hoy en día hay un techo de S/30,000 millones. El INPE y el Ministerio del Interior tienen algunos proyectos que ya están encaminados, que están en ejecución, otros que tienen operaciones de préstamos y otros que tranquilamente pueden ser absorbidos por OxI; ese detalle de la estructura, la otra semana esperamos ya mirarlo.

¿Se puede garantizar que este año se va a cumplir la regla fiscal?

Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para lograr el objetivo. Vamos a trabajar duro en ello. Hemos empezado bien y vamos a seguir bien los próximos meses. El lunes tenemos reunión con el Consejo Fiscal, con quien vamos a reunirnos permanentemente para hablar, ir monitoreando las propuestas que se requieran (en temas fiscales).

El exministro no quería darle cero arancel a las zonas económicas especiales (ZEE).

Cada economista tiene su propia mirada de los temas. Yo desde antes estoy convencido, al igual que con la Ley de Promoción Agraria que generó mucho valor al país. ¿Por qué no seguir con lo que ha sido bueno?

El presidente de la Confiep dice que usted tendrá reuniones con el sector privado cada dos semanas.

Sí, permanentemente. Mi estilo de gestión es ese. A mí no me gusta hablar y que todos los temas queden en el aire. Pongo un tema, centramos una agenda y le hacemos seguimiento hasta que se cumple. Así pude avanzar con los proyectos en Proinversión y a lo largo de mi carrera profesional. Y donde nos estamos trabando, vemos cómo destrabamos. Tengo reuniones todo el día.

Imagen

“Petroperú no va a requerir recursos este año”

¿No le desembolsarán ni un sol a Petroperú?

Petroperú ha dicho que este año no va a requerir recursos y le tomamos la palabra. Tenemos una reunión con el ministro de Energía y Minas (Jorge Montero) y la alta dirección de Petroperú para escuchar los planes, cómo van avanzando, y ver la dinámica de trabajo. Un equipo se va a encargar de hacer seguimiento para que se cumpla con lo que se estableció en el decreto de urgencia (013-2024).

En 2024 la empresa cerró con pérdidas. Difícil creer que no va a necesitar ayuda.

Hubo un plan de acción conjunto que se desarrolló mediante el decreto de urgencia que le dio las condiciones para tener respiro. Y estamos abiertos a la inversión extranjera. Mira a Sedapal, que es estatal, pero recurrió al privado para que, vía una asociación público-privada, pueda cerrar brechas de infraestructura a través de plantas de tratamiento de agua.

¿Hay posibilidad de que el privado invierta?

Siempre la empresa va a seguir siendo estatal, pero eso no quita que pueda haber espacios en los cuales el sector privado pueda aportar.

VIDEO RECOMENDADO