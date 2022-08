El pasado lunes 15 de agosto, una nueva testigo declaró ante la Fiscalía sobre nuevos actos ilícitos que los amigos de Pedro Castillo habrían cometido para otorgar buenas pro irregulares a empresas afines a ellos. Una vez más destacan los nombres de Hugo y Anggi Espino, así como el de José Medina, alcalde de Anguía, Cajamarca.

Ella es Nathaly Alcántara Montes, quien denunció ante el Ministerio Público la falsificación de su firma para concretar la licitación de una obra en Anguía en setiembre de 2021.

De acuerdo con Cuarto poder, la testigo señala que el alcalde de dicho distrito la invitó a una reunión clandestina a través de un tercero.

Ella, junto a su abogado, llegó al lugar de la cita el pasado 22 de julio en un terreno descampado cerca de la playa de Ventanilla. Era alrededor de las 10 u 11 de la noche y, dentro de la casa donde la recibieron, se encontraban el alcalde de Anguía, Hugo Espino, y el chofer de José Medina, Daniel Príncipe, el amigo de Fermín Silva.

Medina le pidió a Alcántara que firmara el documento en que se estaba otorgando la buena pro a la empresa de Hugo Espino para una obra en Anguía.

“Mientras estemos aquí, todo tiene solución, a mí no me buscan, buscan al uno” fue una de las frases que el alcalde soltó para convencer a la joven de 27 años de otorgar su firma, quien había sido presidenta del comité de licitación para dicha obra.

“Mi nombre está por todos lados y ni siquiera se han dignado a aclarar esa situación; yo nunca he trabajado para su entidad”, respondió Nathaly Alcántara ante la insistencia del alcalde de Anguía.

Ante la negativa, José Medina comenzó a ofrecer enormes cantidades de dinero. En un inicio le prometió S/20 mil. Ella dijo que no. Según el reportaje, él subió los montos de S/20 mil a S/30 mil y, por último, a S/50 mil. Pero no solo se incrementaba la oferta de dinero, sino su enojo frente a su fallido intento de convencer a Nathaly de dar su rúbrica.

“Le dije que yo nunca le iba a poner precio a mi firma, que yo estaba trabajando en el Callao y que no voy a regularizar algo que no fue regular”, aseguró la implicada, y añadió que el furioso personaje empezó a gritarle.

“Me comencé a sentir incómoda porque ya empezaron con amedrentamientos, que yo me iba a arrepentir por no haber firmado esos documentos, ya que ellos encontrarían la manera de firmar, que me voy a quedar sin trabajo, se me iban a cerrar todas las puertas y que lo iban a pagar mi persona y mi familia y que me iba a arrepentir de la decisión que estaba tomando”, manifestó.

La reunión de Surquillo

La exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños ha sido otro de los personajes que han dado la cara y han confirmado la existencia de una de las tantas reuniones clandestinas que el entorno cercano de Pedro Castillo ha tenido.

Ella fue una de las asistentes y exponentes del encuentro en las sombras en Surquillo entre autoridades del Ministerio de Vivienda y los chotanos Alejandro Sánchez (dueño de Sarratea), Abel Cabrera y el alcalde José Medida, además del asesor del ministro Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo, quien siguió órdenes del presidente para realizar la reunión.

Añaños confirmó a Cuarto poder que fue Pedro Castillo quien les dijo que se reúnan con su “buró político” para la distribución de las obras.

Datos

La exviceministra de Vivienda aseguró que el asesor de Geiner Alvarado les hizo practicar su presentación ante el “buró político” de Castillo con antelación.

La reunión en Surquillo duró 40 minutos y, según la testigo, los miembros del “buró” quedaron satisfechos.

