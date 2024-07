En esta entrevista, el especialista electoral José Naupari despeja algunas dudas sobre los plazos y procesos de los partidos políticos respecto a los últimos jales que anuncian con relación a las próximas elecciones.

¿Es adecuado que la fecha tope para que un ciudadano que desea postular en las elecciones de 2026 se inscriba a un partido sea este viernes 12?

Podría ser prudente, pero debería revisarse, porque una cosa es el plazo de afiliación y otra es el plazo de inscripción de partidos. Mientras los partidos se pueden inscribir hasta abril, las personas se tienen que afiliar hasta este viernes.

¿Es incongruente que no coincidan ambos plazos?

Claro. Debería haber una uniformidad entre el plazo de afiliación y el plazo de inscripción de un partido.

¿Esta disparidad es culpa del Congreso?

Exacto. Ahí el JNE no puede hacer nada; solo debe aplicar la ley. Varias veces se ha cuestionado al Jurado cuando este se tiene que limitar a aplicar la ley.

Hemos visto varios jales y alianzas entre partidos. ¿A qué cree que responde?

Las alianzas electorales no tienen que ver con el tema de la afiliación porque todavía se pueden materializar hasta el próximo año. En el tema de las afiliaciones sobre la hora nona, lo que están buscando es ir hacia una organización política que tú creas que va a tener éxito. Que alguien diga que se va a afiliar por convicción, a estas alturas, no. Lo que sí me parece positivo es que, si tú quisieras postular al Senado o a la cámara de diputados, no necesitas estar afiliado porque todavía tienes el 20% de designación.

¿Ese 20% es el porcentaje de invitados?

Una cosa es invitado y otra es designado. El designado es el no elegido; el invitado es el no afiliado. Un designado no necesariamente es un invitado. El porcentaje sí sigue siendo el mismo, de 20%.

Entonces, luego del viernes, los invitados sí pueden postular.

Vía designación, sí. Pero solo al Senado o a la cámara de diputados. No podrían integrar ninguna plancha.

¿Hay plazo máximo para designar o para invitados?

El plazo para designar es el plazo para designar candidaturas definitivas, que es 110 días antes de la elección. Sin embargo, el JNE ha previsto que los designados sean presentados con las candidaturas a primarias. ¿Cuándo serán estas? No sabemos, porque eso lo define el cronograma del JNE una vez convocado el proceso.