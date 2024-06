José Naupari, especialista en derecho electoral, conversó con Perú21 para explicar qué es lo que tendría que pasar para una eventual revocatoria de Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima.

El abogado señaló que se necesitan cerca de 2 millones de firmas para que pueda prosperar el pedido de revocatoria en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“(Lo que se necesita) es el 25% de los electores. En el caso de Lima Metropolitana, estamos hablando de 1 millón 900 mil aproximadamente firmas”, dijo.

Naupari comentó que, de prosperar el pedido de vacancia, el proceso iniciaría el próximo año. Además, indicó que se necesita más de la mitad de votos válidos para iniciar el la revocatoria del alcalde.

“De lograrse, el 6 de junio del 2025 se estaría llevando a cabo la revocatoria. Para que prospere, se necesita que vayan la mitad del total de los electores hábiles del padrón y, evidentemente, que vote a favor de la revocatoria más de la mitad de votos válidos. Estamos hablando de un trabajo no tan sencillo”, afirmó.

Por otro lado, el especialista dijo que existen limitaciones para los causales de la revocatoria y que, de suceder, el teniente alcalde de la comuna (Renzo Reggiardo) asumiría el cargo de burgomaestre.

"Hay cancha abierta para eventualmente motivar un pedido de revocatoria, pero no puedes sustentarla en base a una imputación de un delito o un causal de vacancia. (…)Quien va a asumir la alcaldía es el teniente alcalde. Otro elemento que hay que recordar es que no hay más elecciones en caso de revocatoria", concluyó.





Comienza la recolección de firmas para la revocatoria de Rafael López Aliaga





El lunes 3 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a la venta kits para iniciar procesos revocatorios y esa misma mañana, el ciudadano Ciro Silva compró uno para retirar a Rafael López Aliaga de la Municipalidad de Lima.

Ahora, la ONPE validó dicho kit y Silva Paredes pudo recogerlo para iniciar el proceso de recolección de firmas necesarias para promover la revocatoria del alcalde López Aliaga. El formulario tiene el código RV14010001.

Lo que motiva este proceso revocatorio, según detalló Silva, se da en un contexto en el que el alcalde no cumplió con las promesas que hizo durante la campaña, por ejemplo, no convertir a Lima en potencia mundial, no cumplir con la entrega de 10 mil motos para seguridad ciudadana o la instalación del teleférico urbano, entre otros.





¿Qué dijo el alcalde de Lima sobre la revocatoria?

En conferencia de prensa, realizada el último lunes, el alcalde de Lima se refirió al proceso de revocatoria.

"La revocatoria es un derecho ciudadano. Mi único comentario es que el señor Silva tiene un conflicto grave de interés, esta muy ligado a Susana Villarán, delincuente autoconfesa de haberse coludido para hacer sufrir a los ciudadanos de Lima Norte y Lima Sur", expresó.





