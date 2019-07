José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral: “Se hizo mal uso de la cuota”

El último fin de semana, el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral,José Manuel Villalobo s, fue testigo de las elecciones primarias internas de Uruguay, mecanismo que –con matices– podría reeditarse en el Perú a la luz de la reforma política que impulsa el Ejecutivo. A partir de esa experiencia, este fue su análisis para Perú21.TV.

¿Las elecciones primarias en los partidos debieran ser o no obligatorias?

Lo que dicen los partidos es que abrir la elección a todos los ciudadanos generaría que alguien que no tiene vínculo con el partido tenga el mismo derecho que el afiliado que hace vida partidaria; eso desincentivaría a participar en un partido. (…) Si de por sí a los ciudadanos no les interesa mucho votar, no tienen interés en la política, menos en los partidos, ¿creemos que obligándolos a votar va a mejorar su afección hacia ellos?

Ese mismo argumento se podría usar para proponer el voto voluntario en las elecciones generales…

Cosa con la que yo estoy de acuerdo. Más allá del nivel de participación, si vamos a una votación voluntaria, vamos a tener candidatos y partidos que van a tener que esforzarse mucho más en sus cuadros, en sus propuestas, sin tener que recurrir al clientelismo, y va a votar gente que realmente va a emitir un voto más consciente, más pensado, no un voto solo para cumplir con la obligación.

Diana Chávez

Quienes proponen que el voto sea obligatorio en elecciones primarias y generales argumentan que como estamos en una democracia incipiente, de no hacerlo así, la participación sería muy baja, ¿es un riesgo?

En el mismo Uruguay, donde aparentemente la democracia está muy acentuada y la participación política es alta, solo votan los interesados. ¿Por qué tenemos que pensar que a través de la ley vamos a buscar ciudadanos más comprometidos? Creo que eso es con educación, con cultura política más que con una ley que te obligue a votar. Además, ese voto obligatorio no es necesariamente un voto cívico.

En el Perú se ha propuesto elecciones internas en las primarias y eliminación del voto preferencial en las generales, ¿hay ventajas en este modelo?

(…) Lo que te garantiza este modelo es que todos los afiliados de partidos tengan las mismas posibilidades de competir en las internas porque, además, las candidaturas son individuales y luego cada uno compite por el voto de los afiliados. Creo que eso le da mayores posibilidades a cualquier afiliado a ser candidato en sus listas; eso era muy difícil en el modelo actual.

Según lo aprobado en Constitución se pasa de un modelo de firmas, de 700 a 800 mil, a afiliados. La propuesta era bajar de barreras para la entrada porque era muy alta y al final las organizaciones con mucho dinero podían conseguir firmas o, incluso, se daban falsificaciones. ¿Es un cambio positivo?

Es un cambio positivo. Antes de que se apruebe la propuesta en Latinoamérica sobre requisito de adherencias, el Perú estaba liderando la tabla con 4% cuando la media era 1%. Con la actual ley solo se han inscrito Podemos de José Luna y el Partido Morado de Julio Guzmán, los demás están muriendo en el intento.

Datos:

- José Manuel Villalobos preside el Instituto Peruano de Derecho Electoral, que es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la democracia en las elecciones.

- Ha sido, además, secretario técnico del proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y asesor de la exjefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Magdalena Chú.