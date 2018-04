José Manuel Hernández: “Vizcarra quiere mover el aparato productivo”

El ex ministro de Agricultura José Manuel Hernández es amigo del presidente y también de PPK . Al parecer, él los acercó en la campaña de 2016. Siempre está en contacto con Vizcarra , con quien ha conversado de los cambios de la Ley de Contrataciones del Estado para que la reconstrucción fluya. También ha visitado a PPK.

Usted fue a Palacio a conversar con el presidente Martín Vizcarra y dijo que no sería ministro.

El presidente me convocó tan pronto asumió y conversamos sobre distintos temas. Tocamos la situación del campo, de las organizaciones: los paperos, los arroceros, los maiceros, cacaoteros, cómo está el ambiente. Yo le manifesté al presidente que por el momento estoy dedicado a mis actividades privadas. Por la amistad que tengo con él, fui muy específico en eso. Ya estuve 18 meses en el gabinete anterior. Es un sacrificio personal, familiar y empresarial, muy poca gente entiende ese aspecto.

¿Hace cuánto tiempo conoce al presidente Vizcarra?

Ya casi 30 años. Cuando él era muy joven, entró a manejar el proyecto especial Pasto Grande y nosotros hacíamos unas consultorías.

¿Va a ver al presidente Vizcarra con frecuencia?

He conversado dos veces con él sobre lo ocurrido, las perspec-tivas y sobre mi sector. Cuan-do él estuvo afuera, también dialogábamos. Estaba muy al tanto de la situación política.

¿Le comentó cómo le cayó que le dijeran traidor?

Ya habíamos hablado de ello. He conversado con el ex presidente Kuczynski sobre eso, se rio, dijo que era una anécdota. El martes pasado estuve en su casa. Tenemos una amistad. En 2011 me convocó Yehude Simon y elaboré el plan agrario de Alianza por el Gran Cambio. También estuve en 2016.

¿Cómo encontró al ex presidente?

No lo he encontrado con las ganas y los ánimos con los que lo he conocido. Evidentemente, es una situación lamentable para cualquier ser humano: ser presidente, renunciar y terminar en lo que está ahora. Se habla de la soledad del poder, pero más triste es la soledad después del poder, es la recontra soledad.

¿Qué le ha dicho de su situación?

Me ha expuesto sus razones. Dijo que legalmente va a obtener un resultado positivo. Sin embargo, está preocupado por lo que le ocurre, el impedimento de salida, el allanamiento.

¿Es consciente del problema en el que está? Afirmó que era un show mediático.

Entiende en qué condición está. Sabe de las cosas. Algunos aspectos le parecen exageración. No lo ve desde afuera como nosotros y considera que saldrá adelante. Ojalá lo logre. Hemos estado un buen tiempo charlando. Dijo que Edmer Trujillo es un buen profesional y que le deseaba suerte. Intercambiamos algunos chats con el presidente Vizcarra y posteriormente este llamó a PPK. No he notado ninguna animadversión hacia Martín. Por el contrario, está interesado en la conformación del gabinete y en el relanza-miento de la economía, que esto se estabilice.



¿Y qué le ha comentado el presidente Vizcarra sobre la actuación de PPK?

​Martín siempre ha sido una persona muy cauta, no hemos conversado de esto. Siempre me ha hablado bien del ex presidente. Si considera que ha habido errores, se lo dirá personalmente.

Usted estuvo en dos campañas de PPK y en el gabinete, ¿qué ocurrió en su opinión?

Siempre he visto a PPK como alguien que tendía puentes. Pero tenía su círculo de ase-sores, no sé qué le habrán aconsejado. En las múltiples conversaciones que tuvimos, se decía: ‘Es necesario tender puentes, no podemos estar peleando con el Congreso que mayoritariamente es de opo-sición’. PPK siempre decía: ‘sí, hay que ver cómo nos acerca-mos, pero cada vez que lo hago la otra parte se aleja’. No veía una voluntad en el otro lado. Ahora, los asesores hablaban muchísimo de lo político.

¿Vizcarra también era antifujimorista?

Nunca le he visto una posición así. Él se convence de algo y lo saca adelante, trata de convencer, no impone. Tiene voluntad de concertación. Pero Martín conoce a PPK en 2015, no se conocían tanto.

¿A Vizcarra le fastidió el desenlace de Chinchero?

Él pensaba como ingeniero y hacía las explicaciones desde esa óptica. La crítica venía por el lado político. Había otras formas de negociar el contrato. El MTC y el MEF hicieron la propuesta.

¿Vizcarra estaba convencido de lo que hacía?

Martín se compró el pleito.

¿Adónde apunta el presidente Vizcarra?

De lo conversado, quiere mover el aparato productivo y, obviamente, combatir la corrupción. Está preocupado por cómo movemos la economía rápidamente porque eso lleva dinero al bolsillo de la gente. También le interesa mucho la reconstrucción. Ha sido muy lenta. En el sector agrario avanzamos, en los otro no. En el agro no se ve pistas, alcantarillado y en el área urbana es donde se asienta la mayor población. Esta protesta. El presidente quiere abocarse a ello. Para que todo esto fluya, se debe trabajar en concordia con el Legislativo, los gobiernos regionales y las municipa-lidades. Hay mucho conflicto que está pendiente.

¿Dónde?

En el corredor minero, Chalhuahuacho, Espinar. Hay conflictos en la zona norte, de selva. En el agro, hay tensiones todavía no resueltas: paperos, arroceros, maiceros. Hay efervescencia social. Se puede solucionar en la medida que los sectores tengan concordia.

¿En el corredor minero tendrá que convencer a la izquierda?

Indudablemente, todos no van a estar cien por ciento de acuerdo. Hay que hacer las explicaciones del caso. Pero la reunión con la bancada PpK ha sido positiva. El presidente se va a sentar con las otras bancadas. Es su formación, siempre conversar. Recuerde que él nace como parte de un conflic-to político: el ‘Moqueguazo’.

¿Tiene una propuesta para la izquierda y otra para el fujimorismo?

Pondrá en la mesa todos los proyectos, pensando en que el Perú es primero. Los explicará conjuntamente con el premier César Villanueva.

¿César Villanueva también es de este grupo de amigos?

Él y Martín se acercan cuando fueron gobernadores. No tengo la amistad que tengo con el presidente. No sé si estuvieron en contacto durante la crisis, creo que no. Así lo ha dicho Villanueva, pero son amigos y por eso lo ha convocado. Tiene toda la experiencia para apoyarlo en esta etapa, junto con el presidente creo que pueden impulsar el trabajo.

Cuando conversaron, ¿mencionaron nombres?

Perfiles.

¿Martín Vizcarra siempre tuvo en mente que Villanueva sería el premier?

Es probable. Creo que se integra al gabinete porque, al haber sido gobernador regional, conoce las limitaciones y trabas, por qué es complicado gastar. El enfoque del presidente es descentralista y quiere trabajar por los más necesitados que están alrededor de las capitales de provincia. Villanueva es concertador y tiene el manejo político que requiere esta situación. Venimos de una crisis política, debemos tender puentes a todos. Eso no significa tener a los partidos en el gabinete.

¿El ministro de Economía sería david tuesta?Ahí no tengo opinión porque no es oficial.¿Es un gabinete de amigos? El ministro de transportes es Edmer trujillo, muy cercano al presidente en Moquegua.

Pero también trabajó en otras regiones y estuvo en el Ministerio de Educación. Amigo no es peyorativo, si yo los tengo y poseen experiencia, son los primeros que convocaría. El presidente me dijo: ‘Quedan tres años, el carro está en marcha, tiene la batería baja, no hay suficiente gasolina, pero camina’. Se necesita un buen conductor para acelerar. Pero se requiere de gente que conozca de gestión pública. No hay tiempo para aprender, si no, no funciona. En Reconstrucción tiene que haber alguien que conozca de esto y que desde el primer día tome decisiones.

¿Quién podría ser?

Yo no participo en la selección de los funcionarios. El encargado debe también coordinar más con regiones y municipios. En Agricultura, propiciamos la mayor concertación con las juntas de regantes. Ahí hicimos cambios, había gente que tenía casi 20 años, hubo elecciones.

¿A usted lo saca la izquierda o el fujimorismo?

Yo renuncié en enero de 2018, la izquierda planteó mi interpelación. Asistí al Congreso, pero lo único que encontré fue periodistas, no había congresistas. Hicimos todo lo necesario pese a que nos criticaron.

¿Por qué no funcionó la reconstrucción?

Se requiere gente con experiencia. En Agricultura la teníamos, trabajaron en eventos anteriores a El Niño. Nuestros impedimentos eran legales y dinero. Trabajamos al filo de la ley para hacer todo lo requerido. Se descolmataron 117 km del río Piura. En algunos sitios había 5 metros de lodo. Yo soy del bajo Piura, conozco las inundaciones. Como el dinero escaseaba, partimos los trabajos en el río en tramos, pero los políticos querían que hubiera un planteamiento integral. Yo bromeaba con el ex presidente y le decía que la reconstrucción era un problema de ingenieros, no de economistas. El otro punto era transferir a los gobiernos regionales y locales, pero su ejecución era muy baja. Pablo de la Flor encuentra pocas posibilidades y decide comenzar con los sectores. Se transfiere también a algunos gobiernos regionales. Si ve la ejecución de Piura, es baja.

Pero los ministerios tuvieron baja ejecución también.

Sí. Vivienda, Transportes y otros tuvieron baja ejecución, Agricultura no, fuimos por tramos. Las trabas administrativas son grandes. La Ley de Contrataciones del Estado, aún si hay adjudicación simplificada, implica un proceso engorroso.

Al amparo de las facultades extraordinarias, ustedes plantearon la adjudicación simplificada, ¿no sirvió?

Ese es solo un capítulo. Cuando hay reclamos o se declara desierta la licitación, se aplica la Ley de Contrataciones. Eso implica mínimo 45 días. No se entendió que no queríamos la adjudicación simplificada, sino una específica para la reconstrucción.

¿No se entendió o ustedes no lo plantearon adecuadamente?

Hubo un equipo del MEF que negoció esto y lamentable-mente no se dieron cuenta de ese gran detalle. Yo salté hasta el techo, el MEF dijo que solicitaría la modificación y vinieron todas las tensiones que conocemos. En Agricultura hicimos un ‘fast track’; avanzábamos 20% y pasábamos al siguiente tramo. Hay que agilizar los procesos, eso ocurrió en otros eventos. La ley debe ser para la reconstrucción. El presidente planteará estos cambios que servirán al gobierno central, al regional y al local.

¿La corrupción cómo la combate?

No hay problema, la Contraloría tendrá una participación concurrente. En Agricultura tu-vimos muchas observaciones de riesgo, nos ayudó. Pero los profesionales deben ser especializados de acuerdo al sector.

Con una adecuada legislación, ¿la reconstrucción fluye?

Sí. Los funcionarios no firman si no están protegidos por una norma o por una ley. Eso es clave. Desde que firma hasta que sale el proyecto, por lo menos tiene cinco años de intervención de Contraloría, para lo investiguen, etc. Si lo procesan, son diez años. Por eso los funcionarios quieren una norma para ampararse. También hay que articular mejor con las regiones. No es cuestión de visitarlas y conocer sus prioridades. El problema es cómo se articula y establecen mecanismos de ejecución y supervisión. Eso aún no lo tenemos. Eso lo debe proponer la Autoridad de Reconstrucción.

¿Por qué no lo notaron antes?

Se requiere gente que haya vivido estos problemas. Se pensó que la norma aprobada por el Congreso era suficiente. Se perdió tiempo. En Agricultura trabajamos con la región y los alcaldes, es indispensable. Otros ministerios no tienen esa costumbre.

"CON MAMANI NO HABLÓ DE COMPRA DE VOTOS"



¿Asesorará a Martín Vizcarra?

No me lo ha pedido. De pronto un día me invita un café y le digo lo que pienso.

¿Qué impresión le han dado los videos y audios?

Es lamentable. Dos facciones de un partido se disputan y afectan al gobierno por la participación de algunas personas del Ejecutivo.

¿Usted cree que lo visto es un lío interno del fujimorismo? ¿Se compran votos y el operador es Kenji Fujimori?

Y aparecen personas del gobierno, provocando la renuncia del presidente. Le fue mal al Ejecutivo con esto.

En el primer pedido de vacancia, fue obvio que había un canje por el indulto.

Eso no lo sabíamos, quedó la sensación de por qué no me dijiste. Pero el presidente a mí me había hablado del indulto anteriormente.

¿El Ejecutivo manejó la compra de votos para salvar la vacancia?

Eso dicen los dos congresistas en los videos y audios.

¿Qué diría si conocemos un video de PPK en ese trance?

PPK me comentó que en la reunión con este señor Mamani habló sobre otros temas, no sobre compra de votos. Se conversó sobre las plantas en el lago Titicaca, la descontaminación, los proyectos de agua potable.

DATOS



- José Manuel Hernández ocupó el cargo de ministro de Agricultura desde julio de 2016 hasta enero de 2018.



- En el sector privado, fue gerente general de la Empresa Hidroeléctrica Pucamarca.