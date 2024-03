Defiende su voto. El congresista de Podemos Perú (PP), José Luna, señaló que sí podía votar la noche del jueves, cuando fue destituida Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a que los miembros de la Comisión Permanente, en la que él es parte de los 30 integrantes, no podía hacerlo, según el reglamento.

“Existe una hermenéutica parlamentaria, hace muchísimos años, que treinta congresistas de la Comisión Permanente no votan en el Pleno [en las inhabilitaciones, como fue el caso de Tello]. Eso es muy antiguo. Y si el titular no votó y votó el accesitario, porque en la Comisión Permanente se registran 60 congresistas. Treinta titulares y treinta suplentes. Pero, lo máximo que no pueden votar son treinta. Y, por eso, por hermenéutica, si el titular no vota, y votó el suplente; el titular queda habilitado como suplente para votar, si lo desea, en el Pleno. Eso ya es conocido”, explicó Luna.

Luna dejó claro que él votó por la inhabilitación de Tello, la noche del jueves, porque el relator leyó la lista de los congresistas que no podían votar, y él estaba habilitado para hacerlo.

Lo que pasó, explicó, es que en la Comisión Permanente, el pasado 26 de febrero, su accesitaria era Francis Paredes, y ella votó en vez de él, en el informe de la acusación e inhabilitación de los siete miembros. Entonces, en el Pleno del jueves, ella no podía votar, y él lo hizo. Por eso, votó a favor de la acusación e inhabilitación de Tello.

TELLO “ESTÁ FUERA”

Al ser consultado sobre el pedido del abogado de Inés Tello de desconocer la votación de ayer, y el anuncio de que ella no va a dejar el cargo, pese a que el Congreso la destituyó junto al vicepresidente de esa entidad, Aldo Vásquez, Luna respondió que ella está fuera desde que pasó los 75 años de edad, en referencia a que el artículo 156 de la Constitución lo prohíbe, puesto que la magistrada tiene actualmente 78 años de edad.

“Si ella hubiera renunciado, nos hubiéramos evitado de tanto problema. Ella está fuera [de la JNJ], desde que para ser miembro se puede tener 45 hasta 75 años. No dice 76 años. Cualquier otra interpretación es una leguleyada de abogado”, señaló, y añadió que a Cairo “para eso le pagan”, para evitar que ella deje el cargo.

NO DEJARÁ EL CARGO

El abogado de Tello, Omar Cairo, señaló a Perú21 que su defendida Inés Tello no dejará el cargo de miembro de la JNJ, pese a que fue destituida por el Pleno la noche del jueves.

“[Inés Tello] no acepta la votación inexistente. De conformidad con la Constitución y el reglamento del Congreso, ella sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia”, señaló Caito a este diario, a través de Whatsapp.”

