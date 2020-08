Las empresas Sociedad Nacional de Telemática, Escuela Internacional de Posgrado y la Universidad Ciencias de la Salud SAC, propiedad del congresista José Luna Morales, de Podemos Perú, adeudan S/403,169 al Estado peruano, según reveló este domingo un reportaje de Cuarto Poder. De esta cifra, S/ 21,578 corresponden a aportes que las empresas debieron de realizar a sus trabajadores en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y EsSalud.

El informe indica que, entre los años 2011 y 2018, la compañía Sociedad Nacional de Telemática adeuda S/ 1,486 soles por aportes no pagados de ONP; S/6,099 a Essalud; y otros S/370,989 al tesoro. Esto suma un total de S/378,574 que esta empresa debe al Estado.

La Escuela Internacional de Posgrado, por su parte, debe S/5,121 soles a la ONP, S/ 4,654 a Essalud, y otros S/10,134 al tesoro público; por lo que adeuda un total de S/19,909.

Asimismo, la Universidad Ciencias de la Salud SAC, fundada en Arequipa, y de la que José Luna Morales fue gerente general hasta fines del 2019 según lo que indica su hoja de vida, adeuda S/515 soles a la ONP, S/3,703 a EsSalud y S/468 soles al tesoro; un total, S/4,686.

Cabe destacar que este viernes, Luna Morales advirtió que se interpelará y censurará a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, si es que no da una respuesta clara sobre la devolución de aportes a la Oficina Nacional Previsional (ONP) en su exposición de este martes 11 de agosto.

“Es un mensaje claro y espero que desde Palacio de Gobierno estén viendo esta sesión, la ministra tenga muy claro que si viene sin una respuesta clara a los hermanos de la ONP, este Congreso procederá a la interpelación como corresponde y luego a la censura por la parte que no puede ser inhumana, no puede olvidarse de 4.7 [millones de] peruanos que han dado su sudor, lágrimas y esfuerzo para esta lucha”, sostuvo durante su intervención en el pleno del Congreso.

El referido programa reveló también que cinco empresas de Luna Morales adeudan S/88,780 de depósitos a sus trabajadores en sus cuentas de AFP. La Universidad Privada Telesup adeuda S/27,039; la Sociedad Nacional de Telemática, S/21,261; Telesup EIRL, S/20,356; Intur Perú EIRL, S/9,611; y la Escuela Internacional de Posgrado SAC, S/10,510.

Al respecto, el abogado Miguel Pérez Arroyo quien representa a Luna Morales, reconoció en diálogo con Cuarto Poder que las deudas “existen”. Sin embargo, restó responsabilidad al legislador puesto que “una empresa depende de decisiones colegiadas”.

“Las deudas son existentes, no se puede tapar el sol con un dedo. Las deudas son existentes y las razones por las que no se hayan pagado tienen diez mil, no mil, diez mil explicaciones […] deficiencia administrativa, algunos funcionarios o empleados que no han hecho los empoces en su momento; etc”, manifestó.

