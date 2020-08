La tercera vicepresidenta del Congreso, María Teresa Cabrera (Podemos Perú), defendió la posibilidad de que su colega de bancada, José Luna Morales, integre la directiva de la Comisión especial que se encargará de elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC).

“José Luna fue designado por consenso al interior de la bancada, pero eso no significa que él será la persona que va a elegir (a los miembros del TC). Son los 130 congresistas que, en su momento, elegirán a los integrantes del TC. Igualmente, se supone que va a haber una persona accesitaria por cada grupo parlamentario en esta comisión”, dijo la legisladora en conferencia de prensa.

El último martes, la comisión especial no pudo instalarse ya que no hubo un consenso para elegir a su presidente, vicepresidente y secretario. El legislador Rolando Ruiz, de Acción Popular, fue el encargado de llevar a cabo el debate para realizar esta votación, pero no se logró un acuerdo y el proceso se suspendió hasta nuevo aviso.

Luego que la congresista María Cristina Retamozo (Frepap) rechazara su postulación a ser vicepresidenta de la comisión especial, José Vega (UPP) postuló a Luna Morales para que ocupe el cargo, mientras que Ruiz asumía la presidencia. Sin embargo, esta iniciativa no logró respaldo y, en medio de postergaciones y ausentismos, la sesión se suspendió.

“No existe ninguna descalificación. El congresista Luna Morales es una persona calificada, académico y magister”, defendió Cabrera.

A su turno, el presidente del Congreso, Manuel Merino, exhortó a los nueve integrantes de la comisión especial a concretar la instalación del grupo de trabajo en los próximos días a fin de hacer posible la elección de los seis nuevos tribunos antes de concluir su gestión en julio de 2021.

“Invocamos a los nueve miembros de las bancadas a que, en los próximos días, puedan instalarse para poder hacer el reglamento y tengamos la oportunidad de, terminada esta gestión corta, elegir no solo a uno o dos sino a los 6 miembros del TC, (...) ellos tienen la absoluta autonomía de poder elegir su directiva”, comentó el presidente del Parlamento.

La comisión especial tendrá a su cargo el concurso público de méritos para elegir a los candidatos viables para reemplazar a magistrados con mandato vencido en el TC. Las propuestas que salgan de este grupo de trabajó serán sometidas a consideración del Pleno donde deberán contar con el respaldo de no menos de dos tercios del número total de congresistas, es decir 87 votos.

