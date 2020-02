El presidente del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que Martín Bustamante mintió para perjudicarlo cuando dio su declaración al Ministerio Público en calidad de aspirante a colaborador eficaz.

“Pienso que Martín Bustamante está desesperado, de todos los dirigentes es el que tiene más patrimonio y es inexplicable que tenga más de 11 propiedades. El problema de Martín Bustamante es su desesperación por proteger su patrimonio porque se le ha encontrado también que él es ‘Bigode’ [codinome asignado por Odebrecht a Bustamante]. En su desesperación quiere hacer que todo lo que ha recibido también fue recibido por otros y que no se quedó con ningún dólar. Entonces, ¿de dónde sale tanto patrimonio? El tiene todo el dinero”, aseguró a Latina.

El excongresista es investigado, en su calidad de exsecretario general de Solidaridad Nacional, por integrar una supuesta organización criminal destinada a lavar dinero ilícito de las empresas Odebrecht y OAS.

“[Bustamante] no cuadra los tiempos ni nada, el que miente comete los errores que ha cometido, no puede demostrarlo. No cuadra. Cómo es posible que [Leo] Pinheiro diga que entregó dinero en setiembre u octubre y que Bustamente diga que se entregó en agosto”, agregó.

Por este caso, el viernes 14 de febrero se sabrá si se acepta o no el pedido de 36 meses de prisión preventiva formulado contra él, el exalcalde de Lima, Luis Castañeda y la exgerente de Promoción de la Inversión Privada, Giselle Zegarra.