Mateo Castañeda, abogado de José Luna Gálvez , respondió este lunes a la acusación de la fiscalía sobre una presunta información filtrada desde el Ministerio Público en la investigación que se sigue contra el presidente y fundador del partido Podemos Perú.

Según detalló durante la audiencia en la que se evalúa el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Luna Gálvez, el 28 de setiembre se acercó a la sede fiscal a solicitar una entrevista con Rocío Sánchez y al momento de estacionar su vehículo, chocó con otro que estaba estacionado adelante del suyo.

“Fuimos a pedir una entrevista con la señora Rocío Sánchez el día 28 de setiembre y ese día, al estacionar mi vehículo, rocé un vehículo que estaba estacionado adelante, que después supe que era de la señora fiscal Flor Erazo y también me choqué con un postecito”, explicó ante el juez.

“Me bajé del vehículo y me acerqué al vigilante y le dije: ‘Mire, estoy apurado, pero cualquier reclamo del vehículo anterior que lo he raspado, yo voy a asumir, yo lo voy a pagar, voy a entrar a ese edificio de la fiscalía’”, agregó.

Castañeda precisó que las cámaras de seguridad registraron los hechos. Una vez que él acudió a realizar el trámite que tenía pendiente, el vigilante -contó- le avisó a Flor Erazo, dueña del vehículo, sobre el incidente y ella solicitó conversar con él.

“Efectivamente, este vigilante fue y le avisó a la dueña de que le habían raspado su vehículo y en las cámaras se observa que el vigilante sale con la señora fiscal Flor Erazo una primera vez a inspeccionar el daño ocasionado. Como no me encuentra, vuelve la señora fiscal y le encarga al vigilante que el abogado no se vaya sin hablar con ella, cosa que ocurre, pero pasaron varios minutos. A las 10:30 a.m. más o menos, termino mi gestión y el vigilante me dice: ‘lo está buscando la fiscal’ y le dije ‘llámela usted’”, señaló.

Castañeda aseguró que no conoce a la fiscal Erazo y resaltó que “está siendo acusada por sus propios colegas de una forma indebida porque sesgadamente se eligen algunos fotogramas” de videos de las cámaras de vigilancia.

“Qué distinto es cuando se ve el video completo. En el video completo la tesis de la fiscalía de las filtraciones, se cae”, dijo.

“Con la fiscal Flor Erazo salimos del edificio a constatar y no lo hicimos solos, lo hicimos con un vigilante que en todo momento acompañó a la fiscal. Verificamos los vehículos y regresamos”, precisó.

Finalmente, refirió que este hecho “no puede ser considerado como un acto de perturbación” y presentó un video ante el juez con imágenes de las cámaras externa e interna del local de la fiscalía.

Más temprano, la fiscalía acusó, con la presentación de videos de cámaras de seguridad, a José Luna Gálvez, presidente y fundador del partido Podemos Perú, de haber obtenido información filtrada desde el Ministerio Público de la investigación en su contra antes que el proceso se hiciera público, a través de una reunión que sostuvo con la fiscal que estaba a cargo del caso en setiembre de este año.

El fiscal Jhonatan Nureña, adjunto del despacho de Sandra Castro, recordó que recién el 7 de octubre del 2020, la investigación contra Luna Gálvez fue derivada al primer despacho del equipo especial que se dedica a investigar el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y que el 6 de noviembre se levantó el secreto del proceso.

Antes de esa fecha, desde el 17 de octubre del 2019 hasta el 6 de noviembre del 2020, la investigación tenía la condición de secreta, a cargo de la fiscal Flor Erazo Marín.

