El magistrado Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón aseguró que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, ha distorsionado lo que manifestó en su testimonio este miércoles.

A través de su cuenta de Twitter, Sardón indicó que le dijo al fiscal que fue un vocal del Consejo Directivo de la asociación ‘Reflexión democrática’ y no su director como este afirmó a la prensa.

"He sido solo un vocal del Consejo Directivo de Reflexión Democrática (RD), no su director. El 2011, RD apoyó a 23 candidatos al Congreso de diferentes partidos, no solo a los 8 de Fuerza Popular que menciona Pérez. Esta selección la realizó un Jurado de Rectores (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas); yo no tuve nada que ver en ello", escribió.

Más temprano, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, aseguró que la asociación “Reflexión democrática” presidida por el magistrado José Luis Sardón tuvo un papel en la canalización del dinero de diversos empresarios en beneficio de diversos candidatos al Parlamento por el partido fujimorista en las elecciones del 2011.

“Se ha canalizado dinero de empresarios precisamente para esta campaña electoral de empresas como Buenaventura, el Grupo Romero y el Grupo Gloria, teniendo como beneficiarios a quienes postularon como candidatos, Luz Salgado, Cecilia Chacón, Alejandro Aguinaga, Juan José Díaz Dios y cuatro prostulantes más del partido Fuerza 2011”, señaló Pérez tras tomar su declaración por más de cuatro horas.