La emergencia sanitaria por el coronavirus ha desnudado nuestras debilidades no solo a nivel de políticas públicas sino también como sociedad. El sociólogo José Luis Pérez Guadalupe analiza lo que viene ocurriendo.

Es preocupante la cifra tan alta de ciudadanos que incumplen la cuarentena. ¿Por qué esta renuencia a acatar las normas?

No es una cosa de hoy, es el reflejo de una sociedad que normalmente está acostumbrada, no toda sino un sector, a no respetar las normas, eso no es nuevo. Lamentablemente tenemos un porcentaje de gente que está acostumbrada a no hacer caso; por otro lado, tenemos también a gente que vive del día a día y tiene que salir a buscársela, ese sí es un sector sensible…

Pero no solo hacen caso omiso sino que agreden e insultan a la autoridad.

Es gente que así le pongas toque de queda y le digas que se va a contagiar, no le interesa. El problema ya no es si le interesa o no, sino que pone en riesgo a toda la sociedad. (...) La crisis pone en evidencia una realidad que ya vivíamos. Dentro del gran proceso social puede pasar, no digamos piola o desapercibido pero sí como menos grave; ahora sí resalta.

¿Dónde se forma ese respeto? ¿En casa, en la escuela?

Cuando se trata de valores morales que tienen que ver con acatar las normas, básicamente se forman en la casa y por imitación. Uno ve qué valores y qué conducta tienen, no en el discurso sino en la actuación, las personas con las que tienes mayor relación afectiva. Lo que prima es la formación, no a nivel de reglas sino del ejemplo que uno ve en las personas más cercanas.

¿Esa falta de respeto a la autoridad es reflejo de una inmadurez social?

Creo que sí, pero no podemos hablar de la sociedad en general. Hay grupos sociales que acatan al pie de la letra pero eso no se ve en todos los sectores.

Hay muchas críticas a la persistencia de los congresistas de reunirse pese a las disposiciones del gobierno. ¿Es un mal ejemplo?

Yo creo que sí, desde el comienzo cuando ya estaban en cuarentena y se reunieron presencialmente todos. Por favor, ¿qué ejemplo están dando? Creo que, en el fondo es también la incapacidad tecnológica de los congresistas que ni siquiera saben que pueden reunirse virtualmente; no encuentro otra razón a tanta necedad. Todas las universidades se han adecuado al modelo de enseñanza virtual, el Ministerio de Educación también. ¿El Congreso no tiene plataforma y técnicos para hacerlo? Claro que sí.

Tenga en cuenta

José Luis Pérez Guadalupe es sociólogo y docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.

Es también licenciado canónico y magíster en Sagrada Teología. Ha sido ministro del Interior y titular del Instituto Nacional Penitenciario.​

“He comenzado a dictar clases virtuales y es toda una adecuación y más trabajo”, afirma.