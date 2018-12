José Luis Lecaros: "No veo ninguna irregularidad en los audios" que protagoniza Pedro Chávarry

El electo titular de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, cuestionó hoy que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, venga siendo criticado pese a que ha sido implicado en una investigación del Ministerio Público como miembro de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"A Chávarry no le veo mayor objeción, no soy quién para respaldarlo o no, pero no veo motivos atendibles para los ataques que está sufriendo", declaró en entrevista con Canal N.

Respecto a los audios que protagonizan Chávarry y el destituido juez supremo César Hinostroza, quien fugó del país y se encuentra detenido en España, dijo que no encuentra irregularidades en los diálogos que se registraron.

"El hecho de conversar con Hinostroza no lo veo irregular, de los audios escuchados en la prensa no veo ninguna irregularidad; si la fiscal del Callao (Rocío Sánchez) ha concluido que Chávarry es parte de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' no conozco las razones", manifestó Lecaros.

En la investigación que la fiscal Rocío Sánchez tiene a su cargo se señala que, con Hinostroza a la cabeza, la organización criminal se enquistó en lo más alto nivel del sistema judicial y buscaba que Chávarry sea elegido como titular del Ministerio Público porque querían que esta institución "se encuentre manejada y controlada por ellos".

"La cercanía con Hinostroza se explica porque Chávarry era presidente de la Academia de la Magistratura e Hinostroza era vicepresidente, eso hacía que trabajaran juntos e indudablemente tomaran acciones sobre la academia (...) no le veo nada de irregular a eso", insistió.