José Luis Lecaros ha intentado desmarcarse en todo momento de Los Cuellos Blancos del Puerto, pero, a medida que pasa el tiempo, se constata que el presidente del Poder Judicial tiene más cosas en común con los sindicados miembros de esta red criminal, magistrados en su mayoría, que solo una relación de abogados.

Perú21 reveló las llamadas que registró Lecaros con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado cabecilla de la banda, y dos exmiembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

De hecho, por las comunicaciones con los exconsejeros Julio Gutiérrez e Iván Noguera afronta una investigación en la Fiscalía al no haber denunciado los favores que estos le requerían, como él mismo lo precisó.

Precisamente, para defenderse en ese proceso, el titular de la Corte Suprema contrató a Pablo Talavera Elguera, extitular del CNM. En la diligencia del pasado lunes en el Ministerio Público, Lecaros acudió al piso 11 con Talavera, quien firmó el acta de reconocimiento de voz al que se sometió su patrocinado.

Audio 1: César Hinostroza y Pablo Talavera | PERÚ21

Tras corroborar esa defensa, este diario constató que Talavera tiene cinco llamadas telefónicas en 2018 con Hinostroza. En dos de ellas, el exmagistrado le pide con insistencia contactar “a la amiga”.

“Hermanito, quería suplicarte. No te olvides de la amiga que estuvo en casa (...). Mi amigo, pues, está preocupado porque me llama, me llama y yo no contesto”, le dice el exjuez en una llamada del 9 de enero.

“Yo voy a ir a hablar con ella”, contesta Talavera.

En un diálogo del 24 de enero, Hinostroza le hace otro pedido. “Hermano, quiero ser breve. No te olvides de ese tema que hablamos en tu casa porque está demorando demasiado”, expresa. “Sí, sí, me ha pedido ella misma una reunión”, contesta el abogado.

Y en otro pasaje del audio, el exmagistrado le dice: “Oye, ese tema ya se publicó, no sé si está en la página web”. “Sí, sí, hermano, muchas gracias. Sí nos comunicaron”, responde el exmiembro del CNM, el cual ya no existe por los escándalos de corrupción.

Si bien esto compete a Talavera, resulta contradictorio que Lecaros niegue su vinculación con Los Cuellos Blancos cuando sigue estando cerca de quienes tuvieron relación con ellos.

Tenga en cuenta

-Este diario se contactó con Pablo Talavera para conocer si comunicó a José Luis Lecaros de su cercanía con César Hinostroza. Sin embargo, no contestó llamadas ni mensajes.

-También se pidió las reacciones de Lecaros. El juez indicó que no sabía de esas llamadas y señaló que es Talavera el que debe aclarar.