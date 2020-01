El presidente del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, señaló que no tuvo ninguna injerencia en los procesos judiciales que tuvo Salvador Ricci, aunque admitió que tiene una cercana amistad con el empresario hotelero.

"Ricci es mi amigo desde hace muchos años, tenemos llamadas en común, no lo voy a negar. El hijo de Ricci es dueño de la Chutana y muchas veces me ha llamado para ir, pero nunca me ha pedido ayuda en ningún proceso judicial”, aseveró a RPP.

El diario El Comercio reveló esta mañana que Lecaros se comunicó 30 veces con Ricci entre setiembre y diciembre del 2016, a través de dos celulares. Estas comunicaciones se dieron en fechas cercanas al fallo de la jueza Rita Gastañadui que obligaba al Estado a pagarle al empresario más de S/14 millones como indemnización por haber perdido las acciones del hotel María Angola.

“Ricci es mi amigo pero no he intercedido a su favor. Los invito a que revisen mis llamadas con la jueza de ese caso [Rita Gastañadui] y verán que por esas fechas no existe ninguna comunicación. Las llamadas con Ricci son absolutamente inocuas, con él podemos hablar de cosas personales porque es mi amigo”, aseveró.

Cabe indicar que estas coordinaciones telefónicas coinciden con el informe elaborado por el fiscal supremo Jesús Fernández, quien investiga el caso Los cuellos blancos del puerto.

Este documento señala que Hinostroza, Lecaros y Ricci se reunieron el 12 de setiembre en el restaurante Al Asador, de propiedad del empresario. En el encuentro, el titular del PJ habría solicitado a Hinostroza apoyo para la elección de la presidencia del JNE. Al día siguiente del encuentro, Lecaros volvió a llamar a Ricci en cuatro ocasiones.

“Ricci se ofreció como intermediario ante Hinostroza dado que necesitaba su apoyo para mi candidatura y yo no tenía una buena relación con él; sin embargo, finalmente no pudimos hablar pues hubo otras personas presentes en esa reunión”, detalló Lecaros al respecto.