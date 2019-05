José Luis Lecaros: "Un partido político no debería disolverse por los delitos de su dirigencia"

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros , aseguró este domingo que un partido político no debería disolverse por los delitos de su dirigencia, en relación al pedido del fiscal Germán Juárez para que se disuelva el Partido Nacionalista en su acusación al ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia,

"Determinar la disolución de un partido político querría decir que todo el partido está dedicado a cometer delitos, porque el partido no solamente son los dirigentes, sino los militantes. Para que pueda disolverse tendría que probarse que es una banda gigante de delincuentes y no creo que en el Perú se de ese caso", sostuvo en diálogo con el programa "Agenda Política" en Canal N.

"Según mi criterio no [tendría que disolverse el partido], tendrían que ir presos los dirigentes, pero el partido no tendría porque disolverse porque surgirán nuevos cuadros y habrán nuevos dirigentes que ya no cometan delitos", señaló.

Las Bambas

En otro momento, el también titular de la Corte Suprema se pronunció sobre la labor de control realizada por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en la región de Apurímac, en el marco del conflicto originado por el proyecto minero Las Bambas y lamentó que esta se haya realizado pese a su expresa opinión en contra.

"La verdad que no [me pareció bien que la OCMA vaya ahí]. A mí del Ejecutivo me pidieron que vaya un representante del Poder Judicial a Cotabambas y yo les dije que no. Les contesté por escrito y les dije que no porque el Poder Judicial no puede negociar con nadie", indicó.

"El Poder Judicial resuelve casos, no negocia. Le contesté expresamente al presidente del Consejo de Ministros que no iba nadie del Poder Judicial y parece que hablaron con el jefe de la OCMA [Vicente Walde Jáuregui] y él haciendo uso de la autonomía que tiene la OCMA decidió ir. Él sabía de mi opinión", manifestó.

Lecaros precisó, en esa línea, que ha puesto en conocimiento a la Corte Suprema de este suceso puesto que lo ha considerado irregular.