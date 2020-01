El presidente del Poder Judicial, José Lecaros, indica bajo qué condiciones se podría hablar de suspender la juramentación de alguno de los miembros de la JNJ.

¿Le comunicaron del pronunciamiento que publicó la Comisión Especial?

La Secretaría Técnica me lo mandó, no recuerdo si por correo o WhatsApp, para consultarme por el tenor del comunicado, y dije que sí estaba de acuerdo. Comparto el mensaje, la explicación que se da sobre Falconí es lo que corresponde.

¿Debe suspenderse la juramentación de Falconí?

Por el tema de la bonificación (del 10% a su puntaje)no le veo razón, porque esa asignación es legal, pero si se analiza esa posibilidad por las comunicaciones que sostuvo con Hinostroza, eso lo podría condicionar. Eso no se sabía, él no lo comunicó (a la Comisión Especial).

La abogada María Zavala también fue involucrada...

Lo que podría condicionar (la juramentación) de los titulares de la JNJ son los audios, tanto en el caso de Falconí, de Zavala y de todos los involucrados. Yo de casualidad puedo haber hablado con el señor Hinostroza y eso no significa mafia. Además, Falconí ha dicho que habló de mil temas con el exjuez, se tendría, en todo caso, ver el trasfondo.

¿Cuál es su relación con el señor Marco Falconí?

Al abogado lo conozco porque es arequipeño, como yo. Nunca he trabajado con él, nunca he ido a comer con Falconí ni me he reunido con él en tono de amistad. Me saludo con él, porque me habré encontrado cuando era congresista.

¿No es su amigo?

No, es mi conocido.