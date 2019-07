José Luis Lecaros: Keiko Fujimori no es presa política

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros , afirmó que la resolución en la que se otorgó el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , investigada por el presunto delito de lavado de activos, “no tuvo influencia política”, lo que descarta la posibilidad que sea una “presa política”.

“(¿Keiko Fujimori es una presa política?) No, no es una presa política porque el Poder Judicial, cuando dictó su detención, no tuvo influencia política, fue en una resolución dictada de acuerdo con la ley en el expediente”, aseveró a la prensa.

El último lunes la agrupación fujimorista reiteró su decisión de acudir a la comunidad internacional para denunciar la situación que atraviesaKeiko Fujimori , en el marco del caso Odebrecht, a quien consideran una “presa política”.

La decisión fue tomada luego de que se postergara la revisión del recurso de casación interpuesto por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular tras la inhibición del juez supremo a cargo del caso.

Prisión preventiva

José Luis Lecaros informó, de otro lado, que ayer se revisaron en audiencia pública de la Corte Suprema, los criterios que resuelven los pedidos de prisión preventiva. Agregó que tras un segundo pleno, los acuerdos de los magistrados supremos podrían estar publicados en unos 15 días.

“Ayer fue la audiencia pública (del pleno casatorio) en la que abogados y todas las personas interesadas han dado su parecer. Creo que los primeros días de agosto se estarán reuniendo nuevamente el pleno de magistrados supremos para tomar decisiones correspondientes que estarían publicadas unos 15 días después”, destacó.

El titular del Poder Judicial precisó que estos acuerdos marcarán un precedente en la evaluación de los pedidos de prisión preventiva y deberán ser respetados por todos los jueces del país.

“Los acuerdos casatorios que se tomen en este pleno son vinculantes para todos los jueces de la República”, dijo.