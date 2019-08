José Luis Lecaros: "Hay deficiencia en labor de la Fiscalía"

Para el titular de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, la empresa Odebrecht no cumpliría con los requisitos legales para recibir los S/524 millones que reclama por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. Es decir, desestima los argumentos del equipo especial de la Fiscalía.

¿A usted no le resulta incómodo trabajar en el mismo edificio con jueces que son sindicados de pertenecer a una organización criminal?

En el Poder Judicial todos sabemos quién es quién. Yo le puedo asegurar que no todos los sindicados son corruptos y hay algunos que no son sindicados que lo pueden ser. Y, por supuesto, para toda persona que es honesta es muy incómodo trabajar con personas que no lo son.

¿Usted cree que hay jueces sindicados de Cuellos Blancos que no son corruptos? ¿a quiénes se refiere?

Sí, en algunos casos lo creo así. Lo que puedo decir es que los sincados no son muchos, pero no todos tienen mala fama en el Poder Judicial.

En su discurso por el Día del Juez, usted invocó al Ejecutivo y al Congreso a hallar consensos para superar la crisis que se vive, ¿se refería a una crisis política?

Sí, porque hay un enfrentamiento muy marcado entre los dos poderes del Estado y eso crea ingobernabilidad. Ni uno se dedica a emitir leyes ni el otro a gobernar sino a estar peleando entre ellos. Esa es una grave crisis política y está en manos de los que encabezan ambas instituciones llegar a un acuerdo.

¿El Poder Judicial no tiene responsabilidad en esta crisis?

No, en este enfrentamiento no porque somos absolutamente ajenos a las causas que han generado esta crisis.

Pero con el destape de los audios de la vergüenza se ha alimentado la desconfianza de la gente hacia sus autoridades.

Ese es otro tipo de crisis, una de desconfianza pero no es la crisis política que quita gobernabilidad. En la crisis política el Poder Judicial no tiene nada que ver, pero en la desconfianza por la revelación de los audios, sí.

¿Y la crisis política les afecta a ustedes?

Por supuesto, el Poder Judicial tiene requerimientos presupuestales y medidas legislativas que no se consideran por estar enfrascados en esta disputa. El Congreso no atiende nuestros pedidos.

Usted dijo que el Poder Judicial demostró que “tiene capacidad de juzgar” a los implicados en los audios. Pero vemos que hay supremos comprometidos sin ser investigados.

Eso es responsabilidad de la Fiscalía, que investiga meses de meses y no llega a mayores conclusiones. Eso ya no depende de los jueces. Por ejemplo, no encuentro razón para que investigaciones el caso Odebrecht estén tres o cuatro años sin pasar a investigaciones preparatorias o a acusación. Los fiscales no están cumpliendo con los términos legales, no sé si por falta de apoyo o logística, pero es evidente que hay una deficiencia en su trabajo.

¿Dice que la Fiscalía no está respetando los plazos de investigación?

Es evidente. Los arrestos domiciliarios que se registran, y no solo en casos de corrupción, son porque la Fiscalía no ha cumplido con los plazos para formular una acusación y conseguir una sentencia. Los fiscales no trabajan a la velocidad que se necesita.

Pero en el caso Lava Jato, el equipo especial se encuentra dentro de los plazos.

Si la Fiscalía se apurara en investigar los casos durarían mucho menos. El Ministerio Público informa que ninguna investigación contra Odebrecht está en etapa preparatoria, pero si ya existen confesiones de la empresa y exdirectivos que han confirmado el pago de sobornos, ¿por qué razón la Fiscalía no formula investigación preparatoria?

En el acuerdo de colaboración suscrito con Odebrecht se concluyó que la compañía no sería investigada mientras entregue información.

Hay otros casos de corrupción en los que Odebrecht ya aceptó el pago de coimas, entonces ¿qué esperan para formular investigación preparatoria? Se llega a esta etapa cuando hay indicios suficientes en una investigación preliminar.

Los mismos fiscales han dicho que se debe acopiar pruebas documentarias porque el testimonio solo no es suficiente.

Obviamente que sí, pero en casos que esté la prueba documentaria...

¿A qué caso se refiere?

No recuerdo en este momento los nombres, pero los fiscales han declarado que Odebrecht reconoció pago de coimas, entonces ¿por qué no avanzan?

El equipo especial ha señalado que Odebrecht no tiene procesos penales fuera del acuerdo de colaboración, y eso permitirá que reciba el dinero por la venta de Chaglla, ¿no es argumento válido para usted?

Eso en realidad lo tendrá que decidir la jueza que homologó el acuerdo para que aclare si se refería a investigaciones preparatorias (procesos penales) o a investigaciones en general.

¿Y usted que opina al respecto?

La sentencia dice que para devolver el dinero a Odebrecht no debe tener “investigaciones o procesos penales”. De acuerdo a esa sentencia, no es lo mismo investigación que proceso penal. Eso quiere que decir que cualquier otra investigación que no sea investigación preparatoria puede impedir la devolución del dinero.

Entonces, para usted, las actuales investigaciones contra Odebrecht sí impiden a la compañía recibir el dinero que reclama.

Cualquier ciudadano que lea verá que la sentencia dice “investigaciones o procesos penales”. Si procesos penales son solo investigaciones preparatorias, las “investigaciones” son las demás etapas.

¿La última palabra la tiene la jueza o el Ejecutivo? El presidente Martín Vizcarra dijo que no se debe entregar el dinero a la compañía.

El Ministerio de Justicia es el que decidirá si se devuelve o no el dinero. Si no se devuelve a pesar del informe de la Fiscalía (que recomienda el desembolso), entonces presumo que será la jueza la que dispondrá.

¿Usted cree que Odebrecht debe seguir operando en el país?

Te pongo un ejemplo. Si contratas a un gasfitero para que repare las instalaciones de tu casa y descubres que te robaba cada vez que lo contratabas, ¿lo volverías a contratar? Ahí tienes tu respuesta.

De otro lado, ¿cómo va la investigación al renunciante juez Manuel Quintanilla, quien es protagonista de audios con César Hinostroza?

El Poder Judicial no puede investigar al doctor Quintanilla por su condición de juez supremo provisional. La Ocma no tiene competencia para hacerlo, el único que podría hacerlo es la Junta Nacional de Justicia que aún no se conforma. Pero eso es en aspecto disciplinario. Por la parte penal lo debe hacer la Fiscalía.

Entonces, ¿Quintanilla, que en esos audios se estaría intercediendo en favor del exalcalde de San Borja, Marco Álvarez, esta no está siendo investigado?

Mañana (hoy), el procurador del Poder Judicial estará presentando la denuncia penal contra Manuel Quintanilla.

¿Es cierto que usted le pidió la renuncia a Quintanilla?

Prefiero no contestar esa pregunta.

En ese mismo audio, Quintanilla le dice a Hinostroza que contaban con el voto del juez Jorge Castañeda, que aún está en funciones. ¿no era necesaria una investigación contra este último?

Castañeda me ha asegurado que ni Quintanilla ni Hinostroza tocaron el tema con él. He tratado de averiguar si Castañeda defendió la posición del procesado en el debate, pero no fue así.

Hace unos meses, el medio digital arequipeño El Búho informó que una encuesta realizada por el Colegio de Abogados de Arequipa, entre sus agremiados, arrojó que lo consideraban a usted como uno de los jueces "más corruptos".

Eso no es cierto. La encuesta no era sobre corrupción sino sobre aprobación. Es verdad que saqué un alto porcentaje de desaprobación pero por una razón que defiendo: si un ciudadano común comete un delito, se lo debe sancionar; si es abogado, se lo debe sancionar el doble; y si es magistrado, el triple. Un abogado sabe a lo que se mete y sabe cómo evadir la justicia. Por haber dicho que algunos abogados mentían a sus clientes para recibir más dinero, fingiendo que sobornaban a un juez, ocasionó que me denunciaran exigiendo que revele nombres. Eso es lo que atribuyo a mi desaprobación en la encuesta de aquella vez.