El nuevo presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, comentó que la actuación del juez de investigación preparatoriaRichard Concepción Carhuancho , si bien puede ser discutible, responde a un ánimo de intentar evitar que personas investigadas huyan del país como lo hizo Alejandro Toledo.

"El señor Richard Concepción Carhuancho ha tomado un poco este camino de detenciones, para algunos excesivas, porque la fuga del ex presidente Alejandro Toledo creó una especie de trauma nacional", comentó el magistrado en declaraciones a RPP.

Si bien recordó que otra fuga importante fue la del ex juez supremo César Hinostroza, actualmente detenido en España y en proceso de extradición, José Luis Lecaros dijo que el caso de Alejandro Toledo fue "mucho más trascendente".

"La ciudadanía, al ver estas fugas, está atenta a cualquier decisión de los jueces que pueda facilitar estas huidas. Entiendo que el señor Carhuancho está imbuido de este espíritu de evitar que fuguen", añadió.

José Luis Lecaros destacó que, si un juez toma decisiones en búsqueda de popularidad, debe ser considerado como un magistrado corrupto porque estaría buscando relevancia política.

"No creo que ese sea sel caso de Richard Concepción Carhuancho. He visto sus resoluciones y son bastante aceptables. Discutibles, en algunos casos, pero no son disparatadas", comentó.

El nuevo presidente del Poder Judicial señaló que para evitar casos de corrupción, es necesario que se fortalezcan órganos como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para defender el trabajo bueno y aplicar sanciones cuando correspondan.

"Para eso está la OCMA que si se entera de este tipo de casos, envía un magistrado contralor para revisar el expediente y ver si se actuó bien o mal. La falta de control es el mejor incentivo para la corrupción", concluyó.

Como se recuerda, José Luis Lecaros fue elegido este jueves 6 de diciembre como nuevo presidente del Poder Judicial. El juez supremo reemplazará en el cargo a Víctor Prado Saldarriaga, quien asumió el máximo cargo en este poder del Estado tras la renuncia de Duberlí Rodríguez.