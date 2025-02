José Luis Gil: "El Gobierno no tiene resuelta la estrategia externa para deportar venezolanos"

El último jueves, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó este jueves que el Gobierno tendrá que buscar fórmulas "más creativas" para deportar a los ciudadanos venezolanos que hayan incurrido en delitos en nuestro país.

Esto, debido a que la dictadura de Nicolás Maduro no recibe a deportados, y el Perú ha cortado relaciones diplomáticas con ese país.

Debido a esa alarmante realidad, el exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dircote, José Luis Gil, dijo a Perú21 que lo declarado por el premier revela que si bien está resuelta la estrategia interna —es decir, el trámite administrativo para agilizar la deportación—, lo que no existe es un plan externo para resolver cómo el régimen de Maduro puede aceptar el envío de sus connacionales desde nuestro país.

"El Estado ya tiene resuelta la estrategia interna, lo que no está resuelta es la estrategia externa porque la contraparte no tiene voluntad política para recibir a su propia gente. Ese es un grave problema. La ausencia de una estrategia internacional es porque no hay forma de convencer a Maduro de que reciba a sus connacionales", explicó.

DOS SOLUCIONES

Para Gil, hay dos caminos que podría seguir el Gobierno de Dina Boluarte para expulsar a los venezolanos.

El primero es buscar a nivel diplomático un acercamiento con Venezuela, como lo hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiguió que ese país reciba a sus ciudadanos indocumentados

Podría intentar conversar con el mismo Gobierno de Venezuela —explicó Gil— o hacerlo a través de un país cercano al régimen chavista para que este acepte el envío de los deportados.

El segundo camino, prosiguió el experto en temas de seguridad, es que Perú expulse a los venezolanos en vuelos comerciales a su país, mediante un servicio charter o contrato privado pagado por el Gobierno, pero que esos venezolanos no sean devueltos a su país en calidad de deportados, esto para evitar que el régimen venezolano no acepte el aterrizaje de esos vuelos.

"Si los venezolanos son expulsados en aviones del Estado peruano como deportados, esos aviones no podrán aterrizar", alertó Gil.

Según el experto en temas de seguridad, las críticas sobre el segundo camino será, seguro, que esos vuelos comerciales serán pagados con el dinero de todos los peruanos, y que al no tener la condición de deportados, existiría el riesgo que puedan retornar al país, pero para Gil este sería un riesgo que tendría que evaluarse porque sino se tendría que esperar hasta que caiga el régimen chavista de Maduro.

