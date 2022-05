El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, visitó ayer los estudios de Perú21TV para conversar sobre sus planes en el Vraem y defender a las FF.AA. ante las constantes arremetidas del aliado del presidente, Vladimir Cerrón.

Hace unos días, Vladimir Cerrón –dueño del partido de gobierno– dijo que en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica. ¿Entiende usted que esas palabras son un llamado a la violencia?

Estas expresiones del señor Cerrón –a quien no conozco, nunca he tenido la oportunidad de intercambiar algunas ideas– (las) lamento y las rechazo profundamente. La forma no pacífica a estas alturas es una idea trasnochada que está fuera de cualquier realidad. Cualquier vía violenta no es la adecuada para resolver los problemas. Las Fuerzas Armadas sabemos perfectamente cuál es nuestro rol, defenderemos permanentemente el orden democrático y constitucional.

Nuestras fuentes en las FF.AA. nos hablaron con preocupación hace unas semanas: ‘el ministro Gavidia ha dicho que van a desactivar las más de 40 bases contrasubversivas que hay en el Vraem y eso no es posible en este contexto’. ¿Por qué hizo esa propuesta?

Yo no sé si no me expliqué adecuadamente o fueron tergiversadas mis palabras. Inclusive le cursé un oficio al congresista Cueto con copia a los congresistas Williams, Montoya y Chiabra, en donde claramente explico cuál es el planeamiento estratégico de las FF.AA. y del Comando Conjunto en el Vraem, y que no viene de ahora. La estrategia que lleva el Comando Conjunto dentro de este plan está dividida en cuatro etapas, muy bien marcadas.

Usted dijo, se van a desactivar las bases contrasubversivas al 2026. Nadie lo tergiversó.

Es lo que he dicho, efectivamente. Y por qué he dicho eso. Luego de haber consolidado la pacificación del Vraem, se prevé la ejecución de una serie de actividades como proponer el levantamiento de la declaratoria del estado de emergencia, transferir progresivamente a la Policía el control del orden interno en los distritos en donde se haya levantado la emergencia, replegar progresivamente a las fuerzas, desactivar el comando especial involucrado y reincorporar el personal e infraestructura hacia los institutos armados. En cinco años nosotros tenemos que haber terminado con la subversión, totalmente, trabajar intensamente y neutralizar el tema del cultivo de la hoja de coca.

¿Cómo un Estado cree que va a pacificar el Vraem si por otro lado está incentivando a que se cultive mucha más hoja de coca?

No es la primera vez que hacemos esto. Nosotros estuvimos en el Frente Ucayali, hemos estado en el Frente Huallaga, en donde se terminó con la zona de emergencia y se transfirieron las bases. En la zona de San Martín por ejemplo, en donde hubo una sustitución de coca por palma aceitera; estamos hablando de que sí es posible.

José Luis Gavidia visitó las instalaciones de Perú21 TV. Foto: GEC

Pero en Ucayali y en el Huallaga había erradicación.

Déjame terminar la idea. Tú puedes erradicar hoy día y mañana lo vuelven a sembrar, tú puedes darle un bono, comprarle su cultivo y mañana tienes que volverle a comprar. Particularmente creo que la mejor forma de erradicar la hoja de coca es que el agricultor sepa que sembrando un cultivo legal va a poder vivir dignamente.

Pero en este momento el Vraem está infestado de hoja de coca. El 90%, debe saber, va al narcotráfico...

En este plan nosotros tenemos que terminar con la subversión dentro de cinco años, ingresar fuertemente con el Ministerio de Agricultura para que entregue soporte técnico, fertilizantes y asesore al agricultor en lo que debe sembrar; el MTC tiene que hacer caminos y puentes porque de lo contrario no se puede desarrollar; el Ministerio de la Producción tiene que poner centros de transformación de la materia prima.

¿El premier Aníbal Torres lo está presionando para cerrar las bases antes del tiempo establecido?

Yo no recibo presiones. El premier nunca impone nada. Te juro. Siempre comparte y nosotros aceptamos o ponemos nuestras sugerencias. Las bases contrasubversivas se van a desactivar cuando se termine la misión que tienen las FF.AA. en el Vraem.

¿Fue un error del gobierno decretar toque de queda el 5 de abril bajo un supuesto informe de Inteligencia?

Primero que no es un supuesto informe de Inteligencia.

No lo mostraron y la PNP aclaró que ellos no solicitaron el toque de queda.

Por supuesto que hubo informes de Inteligencia. Son informes reservados.

¿El gobierno se asustó por el huancayazo y pensaron que iba pasar lo mismo en Lima?

¿Qué pasó después de las 5 de la tarde (del 5 de abril) cuando se levantó el estado de emergencia?

Cinco sujetos apedrearon la Fiscalía y unos intentaron quemar una sede del PJ.

¿Qué pasaba si eso sucedía en la mañana? Lo que pasa es que si uno tiene información que le dice que es posible que pase algo y no se toman las medidas de precaución necesarias, después lo que dirán es por qué no hicieron algo.

Entonces, ¿estuvo bien la medida?

Por supuesto.

¿Puede confirmar que esta arremetida del gobierno para convocar a un referéndum que cambie la Constitución ya quedó en el pasado?

La Comisión de Constitución se manifestó y nosotros hemos dicho que vamos a respetar lo que el Congreso ha decidido. Somos respetuosos de la democracia, la ley y la Constitución. Hay que vivir en democracia. A los poderes del Estado les pido que trabajemos juntos y le pido a Dios que nos ilumine para hacer algo por el país.

VIDEO SUGERIDO

Conversamos con José Luis Gavidia, ministro de Defensa de PEDRO CASTILLO, quien hablo de coyuntura y afirmó "no recibo presiones del Premier para cerrar las bases".