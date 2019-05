Paredes: No me sirvió de nada ser hermano de un ex ministro o amigo de Humala

José Guillermo Paredes Rodríguez consideró que no le ha "servido de nada" ser hermano del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes o amigo del ex presidente Ollanta Humala , y que por el contrario "ha sido un gran problema".

"El hecho de ser hermano de un ex ministro o amigo de un ex presidente no me ha servido de nada, al contrario es un gran problema para mí. Es más aún, mi hermano está metido en un problema similar, el ex presidente tiene otros problemas más graves", señaló.

En su intervención ante el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Paredes Rodríguez señaló que tanto el ex ministro como el ex mandatario no tienen ningún tipo de poder para ejercer a su favor.

Asimismo, dijo sentir haber sido "utilizado" por una "banda de delincuentes" y pidió a la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho "valorar los elementos en su verdadera dimensión", pues "alteran el fondo de las cosas".

"Definitivamente ser hermano de un ex ministro o amigo de un ex presidente ha sido muy perjudicial para mí, para mi familia, para mi empresa. Lamentablemente este hecho me convierte en una pieza fundamental porque soy el vínculo entre esta gente que necesita los contactos con la gente del Gobierno. Soy la pieza que todos necesitan", aseveró.

Paredes Rodríguez también afirmó sentirse "carne de cañón" porque "todo el mundo me considera como la cabeza de turco" y dijo que le sorprende "que se le dé tribuna a la envidia y a la venganza".

"Yo no entiendo por qué el hecho de prosperar es malo, por qué una persona que progresa tiene que ser mal habido o regalado y así no son las cosas. Todo ha costado esfuerzo, sacrificio, no son por gusto 23 o 24 años de trabajo", manifestó.

Cabe indicar que el Poder Judicial dará a conocer este martes su decisión sobre el pedido de prisión preventiva por 18 meses para el hermano de Carlos Paredes, quien fuera ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Humala Tasso.