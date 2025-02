José Gonzáles: "Yo creo que Trump nos va a usar como punching ball”

¿Cuánto hay de bluff y cuánto de miedo justificado ante el estilo Trump?

Trump no es un líder político que privilegie las políticas públicas. Trump no cree en la transnacionalidad, cree en la transaccionalidad. Es un tipo absolutamente transaccional. Viene de las bienes raíces, del real state de Nueva York, que es probablemente el mercado más rudo del mundo porque es una isla pequeña con 4 millones de personas que cuatrifica su población a diario por toda la gente que viene a trabajar. Es un cut-throat business, de los que cortan los pescuezos. Se amenaza para negociar. Eso es Trump. Es un bully, un abusador que negocia por el choque.

En su libro The Art of the Deal y en la película The Apprentice aparece ese estilo rudo para negociar.

Es muy rudo. Y nunca pierde porque crea narrativas donde siempre gana, así haya perdido. Todos sus negocios quiebran. Es un tipo mediático. Solo ha construido un edificio en su vida, que es la Trump Tower. Es un gran marketero de sí mismo. Le pone su nombre a una gran cantidad de cosas y cobra por eso. Su retorno fue contra todo pronóstico. Ahora, las encuestas eran claras. ¿Quién le da la elección a Biden? Cuando uno ve los demográficos finales, las mujeres negras y los hombres latinos. ¿Quién le da el voto a Trump? Mujeres blancas y hombres latinos. Para entender sus políticas públicas es clave comprender que solo tiene una mayoría simple de tres senadores. Un juez ya le detuvo la medida que anulaba la ciudadanía por nacimiento. Tampoco es que Trump las tenga todas consigo.

La institucionalidad de Estados Unidos tiene suficientes candados para controlar sus arrebatos.

Estados Unidos es una unión de estados. Es una república federal. Los fundadores crearon un sistema ingobernable. La democracia en Estados Unidos es maravillosa y funciona porque nadie puede concentrar el poder para dominar un país inmenso de 330 millones de personas. Los checks and balances funcionan. Ahora, Trump los va a someter a un extremo por segunda vez. Pero lo más probable es que no pueda copar el Estado. No va a poder. Los estadounidenses hablan de la excepcionalidad norteamericana. No han tenido revoluciones ni dictaduras. De cara a las crisis se reforman, dan saltos cualitativos. Tienen una mentalidad muy anglo. La reina Isabel decía que el primer objetivo de la monarquía es hacer que sobreviva la monarquía. Y eso pasaba por un proceso de permanente adaptación. La nueva lideresa de los tories conservadores es una mujer negra, hija de migrantes nigerianos.

Trump es un poco una reacción a ese sistema…

Lo que sucede es que, en la pospandemia, un sector de la población siente que el contrato social se ha roto. Son fundamentalmente hombres blancos sin educación, de entre 17 y 24 años, y de 40 a 60 años. Es el 30% de la población. Es la base dura de Trump. Y esa base le da el poder político. El 30% de la población no ha recuperado su nivel de vida después del COVID.

Donald Trump anuncia que Venezuela recibirá a sus migrantes deportados, incluidos criminales

Hay promesas proteccionistas agrarias…

Digamos que eso ya estaba. Todos los tratados de libre comercio de los Estados Unidos tienen capítulos de protección a la producción agraria norteamericana muy grandes; si no, no se entiende el subsidio al algodón y al maíz. Lo que está haciendo Trump es muy populista. Recordemos que el populismo originalmente nace desde los sectores conservadores. El populismo no es de izquierda, los comunistas son comunistas. El populismo es una forma de enmascararse como populares cuando en verdad son conservadores. Difícil hablar del nazismo alemán, pero el nacionalsocialismo se llamaba así no porque fuera socialista, sino porque buscaba robarles la base a los partidos obreros que surgieron en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y esos nacionalsocialistas se basaban en los intereses agrarios de Bavaria, que es donde Hitler organiza su primer golpe, el putsch de Bavaria. Trump es muy populista. Muchas de las promesas que ha hecho no las va a poder cumplir.

Trump va a estar contenido por las instituciones. Más radicales son los trumpistas.

Los dos temas más emocionales en la campaña eran la inmigración y el aborto. Y el tercer tema, que era más real, era la inflación. La inflación pos-COVID no se termina de solucionar y afecta mucho a la gente. Trump se ha concentrado en las tarifas porque su reforma fiscal es no financiada, en el sentido que recorta los impuestos, pero no el gasto, y genera un déficit que hoy está en el 7% del producto. Él quiere imponer tarifas porque cree que el mercado estadounidense es el más atractivo del mundo, lo cual es correcto. Es una economía de US$23 trillones. La economía china tiene US$16 o 17…

Pero sus costos de producción son muy altos…

Correcto. Por eso, el 75% del crecimiento norteamericano se mide vía el consumo. Crecemos por lo que consumimos, y gran parte de lo que consumimos viene de fuera. Pero él dice que las tarifas van a compensar la permanencia del recorte tributario para los sectores de mayor ingreso. Y con esas tarifas va a ser capaz de amortizar la deuda externa que, hoy en día, con las tasas de interés a los niveles que las tenemos, se ha convertido en el rubro de gasto anual más importante, incluso por encima de defensa. Eso, por un lado. Por el otro, Trump quiere incrementar la producción de petróleo. Estados Unidos ya es el mayor productor de petróleo con 13 millones de barriles de petróleo. Porque él dice que subiendo la producción de barriles van a bajar los costos y va a crear una era dorada en los Estados Unidos.

“YA SE HABLA DEL PUERTO DE CHANCAY EN EL ENTORNO DE TRUMP"

Trump ‘no necesita’ a América Latina.

Después de dar su discurso inaugural, se va a un coliseo a firmar sus órdenes ejecutivas. Luego, va a la Casa Blanca y sigue firmando. Ahí le preguntan, porque es muy dado a dar conferencias de prensa sin guiones y decir lo que tiene en la cabeza, y ahí es donde dice que Estados Unidos no necesita de América Latina y que está pensando en poner las tarifas a México en febrero. Eso no equivale a nada formal. Al único país que menciona en su discurso inaugural es a Panamá.

Marco Rubio viaja a Panamá este fin de semana.

Es el primer viaje de Marco Rubio fuera de Estados Unidos como secretario de Estado. La especulación en Panamá es que podría decir: ‘No le hagan caso al loco, vamos a seguir como seguíamos’. Pero parece que va con un mensaje claro para el presidente y que la intención de los Estados Unidos es renegociar los tratados Torrijos-Carter y recuperar el canal de Panamá. El canal de Panamá no está a la venta. Groenlandia no está a la venta. Canadá no quiere ser el estado 51. Es mucho ruido. Pero, con base en la crisis de 24 horas con Colombia, las implicancias de tal ruido son ciertas y serias. No es ruido puro. Y ya se habla del Puerto de Chancay en el entorno de Trump.

Mauricio Claver-Carone ya lo mencionó.

Y Claver-Carone es el enviado especial para América Latina. Y Marco Rubio obviamente…

Y Lisa Kenna, exembajadora en Perú.

Y tiene dos más. Está el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, y está Richard Grenell, que es el enviado especial para Venezuela. Aquí se va a articular la política de Estado para América Latina. Y hay intereses cruzados. No están todos en la misma página.

¿Qué hará China en el Puerto de Chancay?

El Puerto de Chancay es el último hito de la Ruta de la Seda. Ahora hablan de mercados críticos y América Latina es un mercado crítico para China. El siguiente plan es crear una zona económica especial y poner una ensambladora de automóviles eléctricos chinos en Chancay. Un Tesla cuesta US$55,000 mínimo. Un automóvil chino puede costar US$5,000.

Muchas alzas en tarifas no van a poder aplicarse.

No, porque, además, las tarifas son un impuesto al consumidor. Siempre se transfiere al consumidor. Lo que podrían hacer es ponernos un impuesto del 20% si es que esos carros chinos se exportan por Chancay. Pero tenemos un TLC. Habría que revisar los caveats o advertencias; los artículos específicos, para ver qué podría hacer o no Estados Unidos y cuáles son las penalidades. Hay que recordar que los TLC son leyes de la República. Tampoco pueden cambiarse los términos de intercambio sin la aprobación del Congreso.

La mano de obra ilegal sostiene parte de la economía estadounidense.

Correcto. En Estados Unidos hay entre 6 y 9 millones de empleos que no están siendo cubiertos por nadie. Los americanos ya no quieren trabajar por salario mínimo y sin beneficios. Y la propia Reserva Federal ha dicho que las tasas de crecimiento cercanas al 3% y las tasas de inflación menores al 3% se mantienen por la migración ilegal. Ya no se llama inmigración ilegal, sino irregular.

Superado el impasse, queda claro que Trump y Petro se necesitan. Volvemos a los populismos nacionalistas del siglo pasado.

Sí, claro. El país entero se ha alineado detrás de Petro y lo mismo va a pasar en Panamá. Y si el presidente Trump pretende crear el External Revenue Service para cobrar las tarifas a los chinos, eso se llamaba el gunboat diplomacy del siglo XIX, es decir, enviaban a la Marina a cobrar deudas.

Por eso, Trump habla del destino manifiesto.

Y por eso habla de William McKinley. Hay reglas que Trump quiere sobreseer. Europa se puede defender y resistir. La Unión Europea se ha consolidado. ¿Por qué Trump va a atacar a América Latina más que a nadie? Porque nosotros estamos divididos y fragmentados, no tenemos cómo defendernos ni ponernos de acuerdo. Yo creo que Trump nos va a usar como punching ball, como cuando los boxeadores le dan a la pera.

El discurso nacionalista y populista crece. Primero Petro. Ahora Milei anuncia una valla con Bolivia. ¿Y Perú?

La campaña política empieza en abril, o sea, ya. Veremos cómo viene la campaña. En Estados Unidos, el Perú es un misterio. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, les dijo a las autoridades peruanas en APEC: “No hay forma de que este país no tenga éxito; pongan un poco de orden y trabajen con las autoridades que les toca”. Porque, claro, probablemente el 2026 no vamos a tener funcionarios atenienses en puestos claves, que es la actitud de cara a Trump 2. Y no podemos soslayarlo o ignorarlo. Tenemos que trabajar con él, resistirlo y apoyarlo, y apostar porque funcione lo mejor posible, porque es lo que le conviene al país. Perú es un misterio. Si materializamos los 15 proyectos mineros de cobre que tenemos paralizados, podemos generar más ingresos en 12 años que en los anteriores 44 años.

Imagen

“Hay que entender a quiénes apelan Trump y Petro cuando hablan”

Hubo más deportaciones con Biden que en el primer gobierno de Trump, pero Trump le pone los reflectores al tema.

¿Por qué Trump se enfoca en la inmigración y dice que es una amenaza? Porque apela a su base sólida de hombres blancos y a los que se organizan alrededor de ellos: rednecks, roughnecks, distintas tribus. Son blancos del sur. Él plantea, además, que el aborto es una amenaza para la supremacía blanca. Si suman las minorías, hacen una mayoría. Recordemos la primera campaña de Trump, cuando dijo que los mexicanos son violadores. Entonces, esa es la narrativa que articula esta base política. Los inmigrantes amenazan porque violan a las mujeres blancas. El aborto es una amenaza para los sectores conservadores. Y con eso capitaliza el voto evangélico, que moviliza mucho, tiene capital. Y se alía a los intereses de los ‘tecno bros’, los conservadores de Silicon Valley que se oponen a los intereses liberales de la costa este.

Usted conoció a Petro.

Lo conozco personalmente. Políticamente es muy hábil. Fue destituido de la Alcaldía y regresa. Hay que entender a quiénes apelan Trump y Petro cuando hablan: apelan a sus bases. Esto muestra que las amenazas de Trump tienen efectos reales. Luego, el tema lo arreglaron los funcionarios.

VIDEO RECOMENDADO