El ministro de Defensa, José Gavidia, descartó que vaya a renunciar a su cargo tras las denuncias en su contra y la investigación preliminar que le realiza la Fiscalía por la presunta comisión del delito de peculado de uso.

El miembro del gabinete ministerial aseguró que va a seguir trabajando en su puesto hasta que el presidente de la República, Pedro Castillo, decida que deba cambiarlo. Además, señaló que si los órganos de justicia lo hayan culpable de algún delito, él lo asumirá.

“(¿Usted está pensando renunciar?) No. Yo trabajaré hasta el último día que el señor presidente quiera que yo lo acompañe. Si esto que estoy pasando es por defender a mi país y por estar con mi familia, yo no tengo ningún problema en asumir las responsabilidades que determinen los órganos jurisdiccionales. Eso es lo que nos corresponde, no podemos evadir a la justicia, no podemos evadir nuestras responsabilidades”, declaró en diálogo con Canal N.

Gavidia dijo que lo que más le preocupa de esta situación son sus hijas, pues enfatizó que viajó con ellas en la aeronave del Estado para cumplir una función como parte de su trabajo en el Gobierno.

“Si es que yo he cometido alguna falta o algún delito, que se tipifique y que se determine si esto ha existido o no. Pero lo que más me duele son mis hijas. Ellas me dicen: ‘papito, no nos hemos ido a pasear’. Eso me indigna de todo corazón”, sostuvo.

“Si yo hubiera sabido que eso está prohibido de que yo he estado utilizando uno recursos para irme con ellas. El avión estaba destinado para ir a Huánuco, mis hijas no le quitaron el lugar a nadie. Los gastos los asumí yo. No pensé que era algo irregular”, agregó el titular del Ministerio de Defensa.

Fiscalía investiga a Gavidia

El último lunes, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, abrió una investigación preliminar por presunto peculado de uso en contra del ministro José Gavidia luego de un reportaje de Punto Final, en el que revelaron que el funcionario había viajado con sus hijas a Huánuco en un avión del Estado.

