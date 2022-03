Francisco Gavidia Arrascue, hermano del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, llegó este lunes 21 a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y se reunió con el viceministro de Gobernanza Territorial, Jesús Quispe Arone.

Según el registro de visitas de la PCM, el hermano de Gavidia llegó a la sede del Consejo de Ministros a las 12:07 horas y se retiró a las 13:10 horas. La reunión se llevó a cabo en la Sala Valer.

Horas antes Gavidia también respondió por las visitas que realizó con su hermano a Palacio de Gobierno, el pasado 30 de diciembre, las cuales fueron luego borradas de la página de Transparencia.

Registro de visitas de la PCM muestra reunión del hermano del ministro de Defensa, José Gavidia, con viceministro de Gobernanza Territorial. (Foto: PCM)

Él aseguró no saber si esta información había sido borrada o no del portal. No obstante, pidió que sea personal administrativo de Palacio de Gobierno quien dé las explicaciones de este caso.

“Desconocemos la parte administrativa, el manejo de base de datos, el registro de visitantes a las entidades públicas, eso lo tiene que ver (el área administrativa)”, manifestó a RPP Noticias.

Francisco Gavidia también aseguró que desde diciembre del año pasado no es accionista de la empresa Soluciones Precisas de Sistemas, una compañía que realizó contratos con el Estado.

Según un reportaje de ‘Panorama’, esta compañía firmó un contrato con la Contraloría General de la República por S/ 518 400 y otro con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por S/ 90 mil.

De acuerdo con el dominical, dichos contratos se firmaron después del nombramiento de José Gavidia Arrascue como ministro de Defensa, el 1 de febrero, lo cual está prohibido por la Ley de Contrataciones del Estado.

VIDEO SUGERIDO

El director de Proética, Samuel Rotta conversó con Perú21TV sobre el asesor en la sombra Henry Shimabukuro tal como lo había denunciado Perú21. Un asesor que se hizo pasar por ser parte del despacho presidencial y que no figura en la planilla de Palacio.