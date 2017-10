José Ernaú Portáles: ‘Fui testigo de una serie de hechos'

El ex trabajador presentó una denuncia ante las autoridades brasileñas que investigan el caso Lava Jatoy, por este motivo, fue convocado para sustentar sus argumentos.



El procurador de Brasil, Ráfael Barreto, le pide que amplíe su denuncia...

Sí. En 2011, cuando era parte de Petrobras, seguí el protocolo de la compañía para que se investiguen hechos de presunta corrupción que involucró a ex ejecutivos de Petrobras en el Perú.

¿En qué consistió la denuncia?

-En 2011, en la Gerencia de Contrataciones del Lote X, ubicado en Talara, fui testigo de una serie de hechos que se alejaban del cumplimiento de las normas de contrataciones de bienes y servicios y del Código de Ética de Petrobras. Por ese motivo, presento una denuncia al gerente corporativo Gustavo Lebón, que no tramitaron.

Entiendo que también hubo irregularidades en el Lote 58.

-Soy testigo de lo ocurrido en el pozo ‘Picha’ sobre las dos averías suscitadas en mayo y julio de 2010. Y al observar los informes técnicos obtenidos de los cuatro pozos, pude percatarme del potencial real de las reservas gasíferas. Oficialmente el gobierno brasileño (Petrobras), en 2010, informó que en los pozos ‘Urubamba’ y ‘Picha’ había reservas de 1.7 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas, que en la práctica son insuficientes para el Gasoducto.

¿Qué otras irregularidades pudo corroborar?

-Encontré irregularidades en las contrataciones como sesgo o inducción a determinados proveedores y no proveedores, ventajas económicas en la aplicación de garantías (cartas), desvíos en el tipo de cambio, consideración de costos por negociaciones colectivas de terceros, renovaciones de contratos apelando a la urgencia y otros hechos más.

¿Por qué Petrobras decidió separarlo del cargo?

-Dejé de trabajar en Petrobras en 2013 por el despido arbitrario del que fui sujeto y analizando la información administrativa y operativa que obtuve, fui separado porque denuncié hechos de corrupción en 2011 y era evidente que iba a denunciar los hechos de los que fui testigo en 2013, antes de producirse la venta de acciones a la empresa china CNPC Perú SA.

¿A qué autoridades peruanas informó de esto?

-Dirigí varios documentos. El primero fue a Perúpetro, como encargado de dar la concesión de los pozos gasíferos, y al ministro de Economía y Finanzas, en 2014. Ello fue previo a la venta de las acciones a los chinos, porque perjudicaba al Estado.

¿Llevó el caso a la Fiscalía?

-Sí, he hecho de conocimiento del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a quien hice mi ofrecimiento de la información administrativa y operativa obtenida de Petrobras; asumo que se cursará invitación oportuna. También me presenté ante la comisión presidida por el ex congresista Juan Pari, pero no obtuve respuesta de ninguno.

¿Ha cursado carta al presidente al presidente Kuczynski?

-He cursado cartas a los ministros Gonzalo Tamayo y Cayetana Aljovín, porque, desde mi modesta opinión, creo que no se les está presentando la información completa para que conozcan lo que realmente sucedió con las reservas de gas.