”Tras la disolución del Congreso, ayer se realizó la primera sesión de la Comisión Permanente, presidida por Pedro Olaechea. Su agenda de trabajo no estuvo ajena a cuestionamientos legales. Sobre ello, conversamos con José Elice, exoficial mayor del Legislativo.

¿Cuáles son las funciones de la Comisión?

-Se circunscribe al control de los decretos de urgencia que pueda expedir el gobierno para legislar, según el Reglamento del Congreso. Entre otras funciones, están la ratificación del nombramiento de los titulares de la Contraloría, SBS, BCR. (...) Para legislar, requiere del otorgamiento de facultades legislativas del Pleno. No es el caso porque el Congreso no funciona.

¿Tiene atribuciones para presentar una cuestión competencial al TC en periodo de disolución?

-Por lo que hemos señalado antes, la Comisión no la tendría. Es muy probable que el Gobierno, en el supuesto de que el TC admitiera la demanda, alegará que es una acción tomada por un Congreso que no está en funciones por estar disuelto.

Si no la puede presentar la comisión, ¿quién?

-La cuestión competencial se da entre órganos del Estado cuando hay conflicto de competencias. Uno de estos órganos es el Congreso. Por ello, desde mi punto de vista, no hay quién lo haga. No obstante, en la medida que el titular de la Comisión Permanente (Olaechea) siga en funciones, me imagino que él lava a presentar. Habría que ver cuál es la opinión del TC para admitir un recurso en este caso. Se verá una postura del TC sobre si el Congreso está disuelto o no para poder admitir este recurso.

Si el TC estima que la disolución es inconstitucional, ¿se debería restituir a los congresistas?

-Es muy probable. No tenemos experiencia en casos como este. Todo es nuevo. La responsabilidad que tendría el TC en definir este conflicto sería muy grande. Y lo que resuelva se tendría que cumplir.