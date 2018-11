El fiscal José Domingo Pérez , integrante del equipo especial del Ministerio Público que investigar el caso Lava Jato, señaló que la información revelada en la confesión que hizo el sobrino de Jaime Yoshiyama confirmando la captación de aportantes falsos en la campaña del 2011, demuestra que él "no miente".

"Introduzco información que determina que el postulado que venía realizando el Ministerio Público es cierto, que tiene elementos que nos están permitiendo determinar que no mentimos, que no miento; que este fiscal no miente", indicó el fiscal.

José Domingo Pérez hizo estas declaraciones ante el juez Richard Concepción Carhuancho luego de leer la confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien admitió que buscó aportantes falsos para ocultar unos 100 mil dólares en la campaña del 2011 de Keiko Fujimori. Todo ello se dio, dijo, a pedido de su tío, Jaime Yoshiyama Tanaka.

"Si el juez (Richard Concepción Carhuancho) recoge o acoge los fundamentos del fiscal, el juez tampoco miente. Los elementos o las pruebas que se quieren conocer o determinar de esa manera nos indican que aquí no mentimos", añadió José Domingo Pérez.

El fiscal de lavado de activos también consideró que el Ministerio Público no puede variar el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Jorge Yoshiyama Sasaki a pesar de su confesión porque su caso ya había sido expuesto ante Richard Concepción Carhuancho. Sin embargo, esto no le impidió señalar que esta restricción debería limitarse a solo una comparecencia con restricciones e impedimento de salida de país.

Agregó, no obstante, que sí se debería dictar un impedimento para que Yoshiyama Sasaki mantenga comunicación con su tío Jaime Yoshiyama Tanaka y otros involucrados en la investigación como Erick Matto Monge y Giancarlo Bertini Vivanco.

"El propio Jorge Yoshiyama Sasaki ha dado muestra de sometimiento a la persecución penal. En ese sentido, no es necesaria una afectación mayor de sus derechos fundamentales y, con las medidas antes solicitadas, consideramos que se puede asegurar el desarrollo del presente proceso", concluyó el fiscal Pérez Gómez.

Cabe recordar que la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, aseguró que presentaría una denuncia contra José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho por considerar que habían mentido al señalar que habían encontrado documentos de la Comisión Lava Jato en un allanamiento a la casa de Vicente Silva Checa.