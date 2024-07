José Domingo Pérez, el fiscal a cargo del caso ‘Cócteles’, denunció públicamente haber estado recibiendo amenazas contra su vida, razón por la que tuvo que usar un chaleco antibalas durante el inicio del juicio a Keiko Fujimori.

“Los fiscales del caso Lava Jato, en especial Rafael Vela y yo, estamos bajo amenaza. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al habernos otorgado medidas cautelares, ha revelado que estamos en un constante peligro. Este organismo ha constatado los ataques, las acciones violentas hacia ambos”, señaló en el programa Octavo Mandamiento.

El fiscal aseguró que “últimamente han sucedido incidencias inusuales en mi agravio” y explicó que ha sido seguido por la Policía Nacional del Perú.

“Denuncié de una inusual intervención por parte de una unidad de policía. Yo denuncié por abuso de autoridad, pero me pareció una inusual intervención que me hizo la policía del escuadrón de halcones, dos efectivos policiales que me estuvieron haciendo seguimiento por las vías públicas. Me fui a poner la denuncia a la comisaría de San Borja”, añadió.

En #OctavoMandamiento, el fiscal José Domingo Pérez aseguró que se encuentra "bajo amenaza" y por eso utilizó un chaleco antibalas durante el inicio del juicio a Keiko Fujimori. "Denuncié una inusual intervención de la Policía", agregó ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/zG1KpjZgto — Canal N (@canalN_) July 3, 2024

José Domingo Pérez confirmó que su chofer fue insultado y amenazado en la calle por un desconocido, diciéndole que su jefe “ya va a caer”.

“Eso se ha documentado y se ha trasladado a la Fiscalía de la Nación. Entenderá usted que con la instalación de juicio oral, la acusación contra una organización criminal que constantemente nos viene amenazando y que viene generando ataques verbales y físicos, se me recomendó que tomara las medidas de precaución necesarias”, acotó.

El letrado se negó a acusar a alguien como responsable de las amenazas y dijo que espera que las investigaciones revelen quién está detrás de los ataques.

“Las investigaciones se tendrán que realizar, pero lo cierto es, que desde que yo me estoy avocando a la investigación contra esta organización, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos me ha otorgado medias cautelares señalando que está en riesgo mi integridad física”, concluyó.





