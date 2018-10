José Domingo Pérez reafirmó su crítica al fiscal de la Nación

Durante su ponencia en el Encuentro Nacional Anticorrupción Chihuahua 2018 en México, el fiscal José Domingo Pérez se reafirmó en su posición crítica sobre el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

Pérez recordó que Chávarry está inmerso en cuestionamientos, tras revelarse en los audios de la vergüenza sus nexos con personajes como el destituido juez César Hinostroza, y que la población debe estar vigilante de estas autoridades.

"Hay cuestionamientos al fiscal de la Nación (Chávarry) de lo cual yo he dado mi posición crítica ante los medios peruanos. Me reafirmo en lo que he señalado. No se puede dar una verdadera lucha contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes de nuestras autoridades que están encargadas de administrar la justicia”, dijo Pérez en su discurso.

Mientras Pérez se encontraba en México, Pedro Chávarry decidió ayer cesar en el cargo a la fiscal provisional Erika Delgado, quien apoyaba a Pérez en la investigación de los presuntos sobornos de Odebrecht en el Metro de Lima, que involucra al ex presidente Alan García.

Fuentes del Ministerio Público informaron a este diario que ni Pérez ni Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, fueron consultados sobre la salida de Delgado, tampoco se les explicó las razones.