José Domingo Pérez: La prisión preventiva es adecuada y resultados lo prueban

El fiscal José Domingo Pérez , miembro del equipo especial Lava Jato, consideró que la medida de prisión preventiva solicitada contra varios implicados en casos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht es "adecuada" y que una prueba de ello son los resultados.



"Considero que este plazo es adecuado y producto de ello estamos viendo que las investigaciones en el Caso Lava Jato, en las diversas carpetas que se han abierto, requieren un plazo para recabar todas las pruebas. No es un caso de corrupción nacional, sino trasnacional", indicó.



"Tenemos que asegurar que la persona involucrada en el proceso cumpla con los fines del proceso", agregó en diálogo con RPP al recordar que diversos investigados han huido de la acción de la justicia, como el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno.



José Domingo Pérez recordó el caso del ex juez supremo César Hinostroza, quien se fugó del país por la frontera norte luego de sobornar a funcionarios para llegar a España, cuya justicia aprobó este lunes su extradición por tres delitos, aunque no por ser el cabecilla de una organización criminal.



"¿Qué podemos esperar de los demás? Tenemos que tener los elementos que sustentan la medida y luego de ello pedirla [la prisión preventiva] al juez. El fiscal no pide cualquier medida por pedirla. Lo que sucede es que se están cuestionando los avances del equipo especial", sostuvo.



Sobre este punto, el fiscal señaló que "lamentablemente" en el Congreso de la República "no se habrían dado los mecanismos adecuados" para procesar a César Hinostroza.



Respecto a las afirmaciones del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quien cuestionó a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), José Domingo Pérez dijo: "Ya descalificó [a la JNJ] porque dijo que no eran los juristas más idóneos los que se habían presentado. No sé de qué estamos hablando".



"Considero que [Lecaros] podría dar mayor apoyo a sus jueces y magistrados que están conociendo estos casos [de lucha anticorrupción]. Conozco a jueces que en el sistema anticorrupción o nacional tienen que trabajar altas horas, bastantes días. Ellos quisieran el personal adecuado", subrayó.



Caso Toledo



Sobre el proceso de extradición del ex presidente Alejandro Toledo cursado a Estados Unidos, el fiscal del equipo especial manifestó que el coordinador del grupo, Rafael Vela, sostendrá una reunión de trabajo con las autoridades de ese país en junio próximo con el propósito de evaluar los avances del caso.



"Continuamos con la investigación. Ese proceso está en etapa de investigación preparatoria y hay un plazo establecido […]. Yo espero que sí se logre su extradición y espero que podamos llegar a una buena conclusión del proceso con una sentencia condenatoria, de ser el caso", anotó.



Finalmente, José Domingo Pérez aseguró que cuando haya culminado su trabajo en el equipo especial Lava Jato volverá a su labor como fiscal titular anticorrupción y buscará crecer en su carrera.



"El día que dé por concluida mi actividad, cuando ya los casos Lava Jato hayan llegado a una maduración, creo que me voy a dedicar a la misma labor que he venido desarrollando: soy fiscal titular anticorrupción. En mi carrera buscaré crecer estudiando", comentó.



"No sé si la comunidad jurídica me vea como un juez superior, creo que no. Creo que más me ven como un fiscal acusador. Seguiré creciendo dentro de mi carrera", concluyó.