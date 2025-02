Fiscal de la Nación: “Cada equipo especial rendirá cuentas a la población”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habló por primera vez con Perú21 sobre su gestión, las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte y el equipo especial Lava Jato. Además, dio su respaldo al controvertido fiscal José Domingo Pérez pese a que ella misma le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito.

¿En estos tres meses de gestión, su mandato se está desarrollando como usted esperaba? Con los altibajos, con las críticas que recaen.

Sí, ciertamente porque los fiscales sabemos que incluso cuando se tiene que asumir cargos de gestión no va a ser todo necesariamente positivo. Siempre van a haber aspectos que superar, que afrontar y más aún cuando se llega a tomar las riendas de una institución tan importante y tan grande como el Ministerio Público.

¿Cuál es la mayor dificultad que se le ha presentado?

Lo de siempre, porque a mis 29 años que tengo de carrera en el Ministerio Público, hemos adolecido de una oportuna y suficiente cantidad de presupuesto. Eso ha sido siempre un escollo para poder cumplir a cabalidad con las tareas propias de la función, ya que el presupuesto es lo que marca la diferencia entre obtener despachos y cantidad de fiscales, así como trabajadores, peritos y un buen soporte forense a través de medicina legal; o lo contrario, adolecer de dicho personal, de logística, incluso de espacios físicos como locales para poder ubicar nuestros trabajadores.

¿Y cuánto presupuesto necesita?

El año pasado hemos sustentado ante el Congreso de la República un total de más de 12 mil millones de soles para todo concepto. La gran mayoría de inmuebles que tenemos a nivel nacional para nuestras fiscalías son alquilados y no propios, lo que se nos ha dado (de presupuesto) es a lo mucho entre un cuarto o una quinta parte de lo que se ha solicitado. Ahora estamos haciendo una demanda adicional de 1,371 millones de soles, es para atender o culminar el año con los servicios básicos y las atenciones más indispensables del Ministerio Público.

¿Cuáles son esas atenciones?

Los servicios, pago de locadores, pago de alquileres, el pago de los peritos contratados porque la gran mayoría, sobre todo de la plana de trabajadores, hoy en día son terceros, son locadores. No tenemos trabajadores de planta. Entonces, como la demanda del servicio fiscal cada vez es más grande, tenemos que recurrir a estos trabajadores temporales (…) se nos ha indicado que a partir de marzo se nos puede dar una respuesta, pero el ministro de Economía ha ofrecido desplegar los mejores esfuerzos para que se nos atienda.

Ahora, esta semana la vimos en una conferencia de prensa con el equipo especial Lava Jato, ¿esa es su manera de respaldar al grupo de fiscales?

Sí. Fue una conferencia de prensa para transparentar nuestras acciones, nuestras labores fiscales y rendir cuentas ante la población. Serán rondas de conferencias, empezamos con el equipo especial que en términos de cronología es el más antiguo. A través de la prensa necesitamos que la población vea los retos, los logros, los éxitos y también las carencias que tenemos, (…) un trabajo importantísimo que vienen haciendo y que yo públicamente respaldo y reconozco en los señores fiscales. Tenemos diez acusaciones que están esperando a que el Poder Judicial programe los juicios orales.

Entonces, este equipo especial se va a mantener hasta que concluyan las investigaciones, ¿hay una posibilidad de cambio? Le consulto porque vimos que removió a Rafael Vela, líder del equipo, de la coordinación de la Fiscalía de Lavado de Activos.

El señor Vela deja de ser coordinador por una decisión estratégica de nuestro despacho, para que el fiscal no siga teniendo esa carga administrativa de conducir la coordinación nacional de Lavado de Activos —porque es una tarea muy demandante, muy agobiante— y se pueda dedicar de lleno a dos cosas: a su despacho superior y a dirigir el equipo especial. Por lo tanto, yo creo que es algo que favorece el trabajo y no significa otra cosa.

Pero vemos ese respaldo a los fiscales del equipo especial, y al mismo tiempo hay denuncias contra ellos que han pasado por el despacho de usted. Por un lado, los respalda y, por otro lado, se permite esas denuncias.

El respaldo funcional es inquebrantable, es indudable, pero tampoco nosotros podemos negarnos a darle trámite a denuncias que presenta cualquier ciudadano. Sea la denuncia más descabellada, pero tenemos que darle por lo menos un cierto trámite, no sé de qué casos puntualmente usted se refiere, pero cualquier denuncia que ingrese sigue un circuito.

Me refiero a las denuncias por organización criminal que dos abogados de un investigado del caso Lava Jato presentaron contra los fiscales Zoraida Ávalos, Rafael Vela y José Domingo Pérez por favorecer a Odebrecht con el acuerdo de colaboración eficaz.

Sucede que cualquier denuncia tenemos que darle un trámite, por lo menos inicial, para evaluar si es que tiene pertinencia o no. Las carpetas han sido individualizadas de acuerdo a la categoría de los denunciados. Una instancia suprema le corresponde a un superior como es el doctor Vela y respecto al doctor Pérez, le corresponde un fiscal superior.

El mensaje que puede calar en la población es que más bien la Fiscalía le está dando la razón a los denunciantes.

Ese es un mito. Hay una presunción de inocencia y esta solo se va a quebrar, se va a desbaratar, cuando se acredite el delito y la autoría de la persona. Pero ese es un camino bastante largo que hay que recorrer, por eso primero se tiene que investigar preliminarmente.

Usted misma autorizó que se le abriera investigación al fiscal José Domingo Pérez por enriquecimiento ilícito, hay denuncias en la prensa contra él, pero al mismo tiempo usted respalda que se quede en el equipo especial.

Son dos cosas muy diferentes. Por supuesto que él es un buen fiscal y eso yo no lo voy a negar, pero las investigaciones son investigaciones y yo he tenido una pericia a la vista, el plazo de investigación se culminó (…) estamos en investigación y se ha trasladado ahora a la fase preparatoria, donde todavía no es nada concluyente. Por lo tanto, el derecho de defensa del señor fiscal está totalmente intocable.

Usted ha dicho que Pérez es “un buen fiscal”, pero también hay cuestionamientos hacia él por ser un fiscal politizado. Él tiene a su cargo el juicio contra Keiko Fujimori y este ha sido anulado…

Esas son opiniones, yo no voy a opinar sobre opiniones. Nosotros somos fiscales, no podemos estar opinando sobre lo que dice la población y tampoco opinar políticamente. Nosotros nos dedicamos a nuestros casos y simplemente cumplimos la ley. Nos basamos en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, defendemos la legalidad. No tenemos otra función, otra misión. Todos podemos ser denunciados, yo misma he sido denunciada. Tengo muchas denuncias en trámite ante diversas instancias y eso a mí no me preocupa porque cada uno es consciente de lo que ha hecho y de lo que esperamos se demuestre, porque acá no se demuestra la inocencia, se tiene que demostrar la responsabilidad. Pero nosotros seguimos trabajando, le moleste a quien le moleste.

Así como se investiga a Pérez por desbalance patrimonial, también se ha reportado lo mismo de usted. ¿Alguna Fiscalía la investiga?

Nadie me ha denunciado ni ha mencionado cifras, nada. Yo misma ya me he puesto en manos de la Contraloría y no es la primera vez, es la segunda vez, lo hice en el año 2022 con motivo de mi concurso para ser suprema titular y bueno, ya la Contraloría dirá, pero ahora lo estoy haciendo por segunda vez.

¿Cómo está la relación de usted con la presidenta de la República, Dina Boluarte? Ella ha dicho que la Fiscalía le abre investigaciones por cualquier cosa. ¿Cuántas investigaciones tiene la mandataria?

Hay bastantes investigaciones. De las 34 investigaciones que tenemos a partir de lo que presentan muchos ciudadanos, no tengo ahorita la cifra en la mano, pero hay varias que se van archivando. Dentro de esa cantidad hay siete casos que son emblemáticos: son dos carpetas por el caso Qali Warma, cuando ella era ministra del Midis; y otras cinco relacionadas al caso Cofre, por enriquecimiento ilícito, las protestas sociales, y la presunta criminalidad organizada. No hay ninguna relación personal con la señora Boluarte.

La Fiscalía tomará alguna medida contra el exministro Julio Demartini, investigado por el caso Qali Warma, porque se puede ir como embajador al Vaticano.

Estamos evaluando todas las condiciones, las circunstancias, la situación jurídica del señor Demartini y bueno, procederemos según lo que corresponde.

Le preguntaba también por la relación que tiene con la presidenta, porque hemos visto que hay rencillas con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Él ha pedido al Congreso y a la Junta Nacional de Justicia que la suspendan por filtrar información de sus casos. Puede que a través de Santiváñez la presidenta muestre sus diferencias con usted.

El tema de rencillas, yo personalmente no las tengo con nadie, con ningún funcionario. Ahora, el tema de mi investigación es netamente funcional, es un cumplimiento de mi deber conforme a la Constitución y a las leyes. Y si el señor me está denunciando, tendrá sus razones, pero yo escrupulosamente sigo el procedimiento de la investigación preliminar penal y simplemente hasta el momento no hay ningún juez (que se haya pronunciado), es el único que podría detener mis actuaciones o mi investigación.

En Perú21 revelamos que la presidenta Boluarte exigió a la clínica Sanna no entregar a la Fiscalía su historia clínica completa por el caso de abandono del cargo, ¿para ustedes es una actitud que obstruye a la justicia?

Todo investigado tiene sus estrategias de defensa, de pronto se puede considerar que es eso, pero seguimos indagando y recabando la información que necesitamos.

Sabemos que le inició investigación al expresidente del Congreso, Alejandro Soto, por la contratación de chicas que son sindicadas de integrar una red de prostitución. ¿Cómo van las pesquisas?

Estamos haciendo las primeras indagaciones, y como comprenderá no podemos dar detalles porque es una investigación reservada, pero estamos respetando el debido proceso.

Tenga en cuenta

-Delia Espinoza también se pronunció sobre la ley de extinción de dominio: “Está golpeando de manera muy importante a la criminalidad organizada. Eso está demostrado. Lo que no está demostrado es que se esté abusando o extralimitándose con personas honestas”.

-“La modificación que el Congreso pretende promulgar va a afectar la recuperación de 560 millones de soles y pondría en riesgo los más de 5,500 casos que están en trámite”.

-Exigió, además, que el Parlamento restablezca la detención preliminar.