El fiscal José Domingo Pérez negó que el equipo especial Lava Jato haya estado involucrado en las conversaciones que fueron grabadas y que revelan coordinaciones entre Martín Belaunde Lossio y los fiscales Elmer Chirre y su adjunto, David Alan Castillo.

“Rafael Vela Barba, como coordinador del equipo especial, va a dar públicamente el pronunciamiento deslindando cualquier tipo de participación de los fiscales del equipo especial en lo que se ha dado a conocer ayer como una nota periodística”, señaló el fiscal a la salida de la Base Naval del Callao.

El portal Ojo Público reveló este domingo, a través de la difusión de unos diez audios, conversaciones que sostuvo en el penal Martín Belaunde Lossio con los fiscales en marzo de este año, en las cuales se oye a David Alan Castillo decirle que la idea es que su testimonio “complemente” otras versiones recogidas tanto en el caso La Centralita como en el caso Odebrecht.

“Lo que usted [Belaunde Lossio] nos va a decir tiene que tener concordancia con la tesis de la fiscalía, porque si esta información no corrobora [...] y contradice lo que nosotros ya tenemos por hecho [...] no nos va a servir”, se le oye decir al fiscal adjunto.

“Barata ha dicho que no me conoce y [el fiscal Germán] Juárez me ha dicho que diga que no lo conozco”, dijo Belaunde, tras indicarle al fiscal que coloque en el acta que sí conoció al exsuperintendente de Odebrecht en Perú.

Sobre esta conversación, Pérez denunció que se habría cometido una irregularidad al permitir el ingreso de equipos de grabación en la diligencia dentro de la prisión para captar el diálogo con los fiscales, y cuestionó que Elmer Chirre y David Alan Castillo no hayan advertido que Belaunde Lossio no debía referirse a otra investigación que no era de su competencia.

“Llama la atención por qué un fiscal que no es del equipo especial hace mención a una investigación que no le corresponde [... ] Por qué el fiscal permite que el interno Martín Belaunde Lossio y el abogado del interno hagan mención a Germán Juárez. Eso preocupa, porque estamos en una fase de decisión de todas las investigaciones por corrupción y lavado de activos [...] Esperamos que el Dr. Elmer Chirre salga a los medios para poder informar lo que ha sucedido y se tomen las medidas. No es posible que un interno tenga un equipo de grabación en un penal”, indicó Pérez.

El fiscal miembro del equipo especial defendió la labor de su colega Germán Juárez Atoche, quien actualmente se encuentra sustentando la acusación contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros por presunto lavado de activos, y advirtió que se está buscando crear pruebas para desacreditar la labor del Ministerio Público.

“No hay que ser ingenuos cuando se investigan organizaciones criminales porque lo que buscan no solo es desacreditar el trabajo de la fiscalía, sino el propio accionar de los fiscales. Muestra de ello podrían ser estos audios, en los cuales se hace referencia a una persona que no estaba presente en ese acto [...] Pero conociendo la investigación que tiene (Germán Juárez) con solidez, con pruebas, con una acusación pendiente de resolverse ante el Poder Judicial, entendemos que son manifestaciones que se podrían dar cuando se investigan organizaciones criminales”, señaló Pérez.