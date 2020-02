El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato, denunció este jueves que integrantes de su familia han sido víctimas de agresiones.

Durante la audiencia en la que sustentaba el pedido de prisión preventiva para el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, exsocio de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el fiscal le informó al juez Jorge Chávez Tamariz que “una turba de desadaptados” llegó al centro de labores de su esposa para agredirla.

“Palabras nada adecuadas y agravios hirientes a mi esposa, a su centro de labores. Entiendo que pueda haber personas o ciudadanos que están siendo investigados, personas o ciudadanos vinculados a personas que están siendo investigadas, incluso personas con intereses en que la impunidad y corrupción continúe imperando en el país, pero creo que esto no da derecho a que afecten ya la tranquilidad, la buena honra y el desempeño de mi familia”, afirmó posteriormente a la prensa.

“La situación de mi esposa me ha desencajado, no es fácil asimilar una situación como la que está ocurriendo con mi familia. Estoy acostumbrado a que me agravien, me insulten, incluso a que me agredan físicamente, como ocurrió en los exteriores del penal Santa Mónica el año pasado, pero que se metan con mi familia es una situación que preocupa”, explicó.

En ese sentido, José Domingo Pérez precisó que le ha comunicado estos hechos al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, a fin de que el Ministerio Público se pronuncie y tome acciones al respecto.

“Es una situación ya no tolerable. Ya he comunicado al fiscal Rafael Vela Barba, que estas situaciones de ataques, de agresiones, que se han dado contra mi esposa ya son un punto límite, que tiene que tomar una opción de un pronunciamiento por parte de la institución del Ministerio Público que encabeza la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”, aseveró.

IMPUNIDAD

José Domingo Pérez también se refirió a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Pedro Chávarry, quienes -indicó- actúan de manera “concertada” contra el Equipo Especial.

“Estas dos personas, vinculadas a intereses que estamos investigando, lo que están buscando es que el sistema de impunidad y de corrupción prevalezca en el país, (...) sacarnos como ya lo realizaron en Año Nuevo (de 2018)”, afirmó.

Agregó que la permanencia de Tomás Gálvez en la Junta de Fiscales Supremos genera “inestabilidad al trabajo del Equipo Especial”.

“No se puede permitir que fiscales supremos permanezcan en su puesto y utilicen su puesto precisamente para socavar el trabajo del Equipo Especial”, dijo.

Como se recuerda, el fiscal Tomás Gálvez denunció a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez por los supuestos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento en el marco de la devolución de los S/524 millones a la empresa brasileña Odebrecht producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

“El fiscal Tomás Gálvez tiene que responder ante la justicia por su pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos y será finalmente la Junta Nacional de Justicia la que determine si tiene que continuar como fiscal supremo titular o no. Yo no voy a responderle a un fiscal que ha incurrido en hechos no debidos”, refirió Pérez.