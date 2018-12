La Oficina de Control Interno del Ministerio Público declaró infundado el procedimiento administrativo en contra del fiscal José Domingo Pérez por la presunta infracción administrativa incurrida en el ejercicio de sus funciones cuando dijo que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry no era "idóneo" para el cargo.

Todo empezó cuando el fiscal que investiga el caso Cocteles —donde se le acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos— dijo en una entrevista con Canal N lo siguiente:

"Porque obviamente la persona que estaba asumiendo el cargo de fiscal de la Nación no era el más idóneo. Estoy hablando de Pedro Chávarry. No me parecía lo más adecuado que una persona que éticamente no está habilitada asuma un cargo tan importante".

El órgano de control resolvió que el fiscal Pérez hace uso legítimo de su libertad de expresión en un medio público que no está sujeto a sus funciones laborales.

"En el presente caso no se ha acreditado que el fiscal José Domingo Pérez haya incurrido en una conducta pasible de ser sancionada administrativamente, más aún si las opiniones por las cuales se ha aperturado el presente procedimiento disciplinario fueron vertidas en espacios periodísticos y académicos, fuera del ejercicio de la función", dice la resolución.

Lo que sí hizo la Oficina de Control fue recomendarle que en los sucesivos actúe conforme a los principios y valores dispuestos en el Código de Ética del Ministerio Público y le recordó que los fiscales se deben mutua consideración y respeto sin importar la jerarquía funcional.