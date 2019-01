José Domingo Pérez: "Como ciudadano rechazo esta decisión irregular y me siento indignado"

El fiscal provincial José Domingo Pérez se mostró sorprendido e indignado por la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , y anunció que esperará los fundamentos de la decisión que lo llevó a dejar sin efecto su designación.

"Me siento indignado, creo que se estaban logrando resultados y había fiscales trabajando para una cita en Brasil (respecto a Odebrecht), pero esto ha sido sorpresivo. No lo esperaba, Rafael Vela tampoco y debo cautelar la información que está acá", dijo Domingo Pérez.

PELIGRA INFORMACIÓN DE KEIKO FUJIMORI



Domingo Pérez, en diálogo con canal N, dijo que se ha visto en la obligación de regresar a la oficina del Equipo Especial porque se debe lacrar la puerta de ingreso, pues su seguridad no es la óptima y hay "información sensible". En ese lugar está la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Tengo miedo a que sufra algún tipo de sustracción", dijo Domingo Pérez, pues desde el domingo se advirtió de una deficiencia en la puerta. "Espero convocar al fiscal de turno para que pueda hacer el lacrado de la documentación".



"Entiendo de que no estaré en este caso. No se me ha notificado. Entiendo que en los días se nos va a notificar la decisión. He tomado conocimiento por los medios y la conferencia. Me ha sorprendido porque no es usual que haya una conferencia para el cese de algún cargo", agregó.

Domingo Pérez dijo que sin tener una notificación formal, tiene que poner a buen recaudo la documentación de la que aún es responsable.

SOBRE MARCHA EN SU APOYO



El fiscal provincial exhortó a la población a que se manifiesten de forma pacífica e invocó la tranquilidad.