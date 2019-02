Pérez afirma que acuerdo con Odebrecht asegura "pruebas para posibles juicios"

El fiscal José Domingo Pérez , integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, indicó este viernes que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht asegurará "las pruebas" para posibles juicios.

"Este acuerdo lo que va a permitir, lo que va a asegurar es la prueba para un posible juzgamiento. En todas las investigaciones donde haya habido información y elementos de convicción que haya podido entregar la empresa Odebrecht, a través de la propia empresa o de los funcionarios", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"[Con este acuerdo] se están obligando a que más adelante en un posible juzgamiento [los funcionarios de Odebrecht] se presenten ante un juez peruano", señaló.

Pérez destacó, asimismo, que en el convenio suscrito la empresa brasileña se compromete a entregar más información y destacó que con este "toda aquella persona vinculada" a Odebrecht estará sometida a la autoridad judicial peruana.

"Hay una obligación que asume la empresa, los colaboradores, los funcionarios de la empresa, ex funcionarios de la empresa y toda aquella persona vinculada con la persona jurídica a que esté sometida a la autoridad nacional, a la autoridad peruana", manifestó.

-"No asume responsabilidad en Gaseoducto"-

Por su parte, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, explicó que dentro del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht no entra el Gaseoducto Sur Peruano porque la empresa no reconoce responsabilidad penal en dicha obra.

En esa línea, Vela indicó que, en caso la fiscalía peruana logré probar un delito en cualquier proyecto a cargo de dicha empresa sin hacer uso de la información que esta le brinde, Odebrecht podría ser pasible de sanciones penales.

"El gaseoducto no entra porque la empresa no ha reconocido culpabilidad, lo que no quiere decir que nosotros abdiquemos de nuestra función como Ministerio Público", aseveró.

"La única restricción que nosotros tenemos para poder investigar es no utilizar los elementos de prueba que la empresa haya aportado dentro del contexto de colaboración eficaz. La única reestricción que tenemos es que no podemos utilizar la prueba que nos ha sido entregada por parte de la empresa. Si nosotros somos capaces de estructurar una investigación por nuestros propios medios, no habría ninguna restricción para poderlo hacer [sancionar penalmente a Odebrecht]", añadió.



