El congresista José Cueto (Renovación Popular) consideró que, pese a la renuncia de Walter Ayala al cargo de ministro de Defensa, el Gabinete Ministerial, encabezado por Mirtha Vásquez, siguen “siendo lo mismo”. Apuntó que el nuevo titular del Mindef debe ser una persona con principios y que conozca el sector.

“El Gabinete para mí sigue teniendo, digamos, siendo lo mismo. Es más, no lo voy a decir yo solamente. La misma primera ministra dijo prácticamente, a través de los medios, que seguían en la misma línea. No hay más que un cambio de piezas en el tablero, pero siguen siendo lo mismo. Hay demasiadas voces, no solamente internas, sino sobre todo externas que cuestionan lo hecho hasta este momento por el nuevo Gabinete”, manifestó en diálogo con RPP, este domingo 14.

“Esto es un hecho generado por ellos mismos, nosotros no ponemos al Gabinete, no designamos. No somos los que nombramos viceministros, directores, jefes que están en lugares donde hubo gente que ha trabajado por años en diversos sectores para sacar y poner gente que luego la prensa tiene que sacar todo un prontuario”, agregó.

Respecto al nuevo titular del Ministerio de Defensa, Cueto remarcó que debería ser una persona que cuente con decisión para advertir cuando sucedan hechos que están “fuera del marco constitucional”.

“Todo ministro en general, no solo el de Defensa, tomando de ejemplo el de Defensa, primero tiene que ser una persona que conozca el sector, segundo tiene que ser una persona que tenga principios (...) y que tenga los suficientes pantalones para cuando se quiera algo que está fuera del marco de la Constitución para imponerse y poner una posición clara”, puntualizó.

A su turno, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, saludó la salida de Ayala Gonzáles del Ejecutivo.

“Me parece una buena acción (la renuncia de Walter Ayala). Lo único bueno que ha hecho el ministro en las últimas semanas. Era esperada esta solución. No nos hace esperar 20 días para sacarlo del ministerio. (La interpelación) ya no se realiza, ya no tiene sentido. Se espera que escoja a una buena persona, que conozca el sector y que pueda servir para caminar hacia adelante y no quedarnos encartonados en un momento”, señaló Montoya para Canal N.

La mañana de este domingo 14, Walter Ayala renunció al Ministerio de Defensa tras los cuestionamientos por las acusaciones de los excomandantes generales pasado al retiro del Ejército, José Vizcarra, y de la FAP, Jorge Chaparro. Ellos acusaron haber recibido presiones para que se asciendan a oficiales en ambas instituciones de manera irregular.

