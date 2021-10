El congresista de Renovación Popular, José Cueto, indicó que si el ministro del Interior, Luis Barranzuela, no responde adecuadamente en su presentación ante la Comisión de Defensa, la cual integra, el paso siguiente será el de impulsar una interpelación en su contra.

En diálogo con Canal N, el legislador señaló que durante la presentación del ministro en el grupo de trabajo se le preguntará por todos los temas por los que viene siendo cuestionado, aunque precisó que el pliego de preguntas elaborado solo contempla algunos.

“No se puede poner a una persona como Barranzuela en una cartera tan sensible, no solo desde el lado ético, no se puede poner a una persona que ha sido abogado de Perú Libre, y ahora resulta que es jefe de una institución que tiene que ver con el tema”, refirió.

“Personalmente si el ministro no nos da satisfacciones para que el país tenga la certeza de que es una persona idónea para la cartera, seguramente que el siguiente paso será que sea interpelado”, agregó.

En esa línea, descartó que el actual Congreso sea obstruccionista con el Gobierno. Explicó que el control político es parte de sus tareas.

“Nosotros no ponemos a los ministros, el que pone todas estas trabas es el Ejecutivo. No es que seamos obstruccionistas, poner ministros cuestionados no es la forma de encarar los problemas. Tenemos la intención de ayudar a la gobernabilidad”, manifestó.

Se tiene previsto que Barranzuela Vite se presente este lunes 18 ante la Comisión de Defensa. El titular del grupo de trabajo, José Williamas, confirmó que ya se cursó la invitación y las preguntas al ministro para que prepare su presentación.

Cabe indicar que la semana pasada dos informes del diario El Comercio revelaron información comprometedora del ministro.

Uno de ellos refiere que Barranzuela suma un total de 158 amonestaciones (15 de rigor y 143 simples) que llegan a ser 837 días de castigo, mientras que el otro mostró que ha trabajado en el estudio de abogados que ha patrocinado al congresista Guillermo Bermejo, al ex primer ministro Guido Bellido, al partido Perú Libre (PL) y al fundador de esa agrupación política, Vladimir Cerrón.

