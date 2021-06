José Cueto: “Sendero Luminoso se siente empoderado”

Para el almirante y electo congresista José Cueto Aservi, el grupo terrorista Sendero Luminoso es un tema que sí nos debería de preocupar a todos los peruanos. La matanza a 16 personas en el Vraem es una muestra de ello.

“Primero que el ataque ha sido perpetrado por Sendero Luminoso, de eso no hay ninguna duda no por que lo diga solamente yo. Lo ha dicho el jefe del comando conjunto, el jefe de la Dircote. El narcotráfico, y los que conocen al narcotráfico no hacen ‘estas limpiezas’. Se ha dejado panfletos, metiendo la parte política, que es un indicio más de la vinculación de Sendero Luminoso, Movadef y Perú Libre. ¿Qué más quiere la gente para entender que esto está relacionado? Sendero Luminoso y el terrorismo es lo que está pasando en este momento el Vraem”, indica Cueto Aservi.

Sobre por qué cree que existe un sector a no querer responsabilizar a los terroristas y pasar por agua tibia la masacre, opinó.

“Sendero está vivo, nunca ha dejado de estar activo. Y luego sale la prensa, porque hay prensa que se ha encargado de sembrar esta duda, porque he escuchado que dicen que se había preparado esto para que la gente tenga más miedo y se oriente a un lado de la balanza. Hay que tener poco cerebro para pensarlo. Sendero se siente empoderado porque se siente respaldado. Los audios de la ‘camarada Vilma’, las declaraciones del mismo ‘Sacha’ y algunos colaboradores lo dicen. Se podrán cambiar 30 veces los nombres, pero es Sendero, es la misma política, la misma forma de actuar de hace más de 20 años”, añade.

Finalmente cuestionó que el equipo técnico de Pedro Castillo, quieran revisar los contratos de compras y adquisición de vacunas que ha firmado el Gobierno del presidente Sagasti, porque existe la intención de comprar vacunas rusas, cubanas y argentinas.

“Acá el tema de salud no debería tener ningún tipo de color ni mucho menos matiz, me llama la atención realmente porque Hernando Cevallos es médico y es un buen médico. Nuevamente cuando tú metes un poco de ideología en temas de salud ocurren muchas desgracias. De ninguna manera se puede permitir, se ha atrasado tantos años nuestro país. No se trata de revisar, se trata de empezar y caminar hacia adelante”, reflexiona el congresista electo José Cueto.

